“Non sottovalutare le conseguenze dell’amore (finito)”, esordiva il protagonista di una storia cinematografica. La citazione - contraffatta - di un celebre film di Paolo Sorrentino potrebbe costituire quasi un assioma per le coppie che decidono di separarsi. Non sempre capita, infatti, di lasciarsi in modo “civile”, ma cosa accade se di mezzo ci sono i figli? È sempre possibile riuscire a mantenere con loro un rapporto “equilibrato e continuativo” se la separazione resta conflittuale? Il Dipartimento Nazionale “Bigenitorialità, Separazioni ed Affido Minori” di Lega/ Salvini Premier nella persona del responsabile nazionale Vincenzo Spavone e di Adriana Domeniconi, responsabile regionale Basilicata del Dipartimento Bigenitorialità, Separazioni ed Affido Minori di Lega Salvini Premier, nella giornata del 26 Luglio 2018 hanno partecipato a Roma agli Stati Generali delle Associazioni di Padri e Genitori separati convocati dal Senatore Simone Pillon (Capo Gruppo Lega in Commissione Giustizia nonché proponente della Riforma) per una disamina tecnica conclusiva prima di presentare al Senato il DDL.

Vincenzo Spavone, in qualità di responsabile nazionale del Dipartimento “Bigenitorialità, Separazioni ed Affido Minori di Lega /Salvini Premier è stato altresì nominato fiduciario del Sen. Pillon per i rapporti con tutte le realtà associative nazionali di settore.

Il DDL , infatti, in fase di presentazione al Senato, verterà principalmente sui seguenti passaggi:



1. Mediazione obbligatoria per coppie con figli

2. Affido materialmente condiviso con tempi equivalenti o equipollenti, salvo comprovata impossibilità

3. Mantenimento diretto e piano genitoriale

4. Lotta alla alienazione (o estraniazione) genitoriale



validi sia per la separazione, sia per il divorzio, sia per la cessazione delle convivenze more uxorio, sia per la gestione di figli nati fuori dal matrimonio e convivenze.

L’impegno personale del Senatore Simone Pillon, anche attraverso la collaborazione dei responsabili regionali del Dipartimento Bigenitorilità, Separazioni ed Affido Minori della Lega/ Salvini Premier è quello di recepire e prendere nota di tutte le istanze e proposte migliorative da parte di ogni singolo cittadino e da parte del mondo associativo di riferimento per poter perfezionare, in seguito, con emendamenti, il testo in questione. Alla luce dei valori della Lega per Salvini Premier che pongono al primo posto le esigenze del cittadino ed i valori della Famiglia basato sul Principio della Bigenitorialità, si lancia il sito di posta regionale del Dipartimento Bigenitorilità, Separazioni ed Affido Minori Basilicata della Lega/ Salvini Premier onde poter prendere visione del Disegno di legge al fine di poter interloquire ed interagire fattivamente in prima persona nello sviluppo di tale Disegno. dipartimentobigenitorialitabasilicata@hotmail.com

Adriana Domeniconi Responsabile Dipartimento Bigenitorialità Separazioni ed Affido Minori Lega Per Salvini Premier Basilicata.