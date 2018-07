Si è riunita ieri l’assemblea cittadina di Fratelli d’Italia Potenza per eleggere il nuovo coordinamento e il nuovo Segretario cittadino. Presenti i vertici del partito: Gianni Rosa, Segretario regionale, Giuseppe Giuzio, Commissario provinciale di Potenza, Donato Ramunno, dirigente nazionale, Pio Belmonte dell’esecutivo nazionale, Carlo Gilio e Clemente Delli Colli del coordinamento regionale.



“Siamo andati via dal Pdl perché volevamo un partito che lasciasse spazio alla base; un partito dove le scelte non fossero calate dall’alto. Un partito in cui le assemblee degli iscritti fossero più importanti delle riunioni nelle stanze del potere.” dice Gianni Rosa “Tutto questo è Fratelli d’Italia. E questa assemblea ne è la dimostrazione perché nasce dalla volontà degli iscritti di voler eleggere i propri rappresentanti”.



Un'assemblea partecipata che dimostra come Fratelli d'Italia Basilicata è un partito in salute, a smentita di chi vuole per forza vederci deboli. Un partito, forte della sua coerenza, pronto ad affrontare le prossime regionali con la certezza di poter offrire ai Lucani una classe dirigente preparata, onesta e libera.



Per acclamazione è stato eletto nuovo Segretario Pierpaolo Gruosso e il nuovo coordinamento cittadino, che guiderà la comunità di Fratelli d’Italia di Potenza: Rocco Brancati, Vincenzo D’Andrea, Salvatore Guttieri, Antonella Lallo, Maria Sabina Lembo e Mary Zirpoli.



Gruosso, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto in questi anni il Segretario dimissionario, Luciano Petrullo, ha dichiarato di volersi impegnare, dando un nuovo slancio alle attività sul territorio: “Noi non dobbiamo dimostrare di essere credibili. Lo abbiamo già fatto. I cittadini sanno che le nostre promesse vengono mantenute anche a discapito di posizioni di potere e il nostro comportamento al Comune di Potenza ne è la prova. Potevamo governare rinunciando alla nostra credibilità come forza alternativa alla sinistra e non l’abbiamo fatto. Adesso dobbiamo dimostrare di essere capaci, dobbiamo dimostrare di avere le competenze per fare bene e abbiamo le donne e gli uomini per farlo.”.



Presenti i Consiglieri comunali Alessandro Galella e Antonio Vigilante che hanno confermato il loro appoggio al neoeletto Segretario ed al nuovo Coordinamento, certi che sapranno portare avanti al meglio l’attività politica in favore della comunità potentina.