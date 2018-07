Una delegazione di Fratelli d’Italia, composta da Rossella Quinto, Vicario regionale, Gianni Rosa, Segretario regionale, Clemente Delli Colli del Coordinamento regionale e Giuseppe Giuzio, Commissario provinciale di Potenza, è stata ricevuta oggi, a Roma, dai vertici del partito per affrontare alcune questioni urgenti che riguardano la nostra Terra e che i nostri parlamentari si faranno carico di portare all’attenzione del Parlamento.



La centralità politica di FdI negli ultimi anni, attiva come pochi nei territori e vicina alla gente, è stata oggetto di una lunga discussione con Giorgia Meloni, Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera, l’on.le Senatore Adolfo Urso e l’on.le Giovanni Donzelli, ricordando come la liberazione della Lucania debba essere il primo obbiettivo cui dobbiamo tendere per consentire ai cittadini di poter avere, dopo vent’anni di dittatura, una svolta reale.



Ovviamente, l’incontro ha avuto ad oggetto anche le strategie per le prossime elezioni regionali. Giorgia Meloni, che segue da vicino le vicende emerse in questi giorni dall’indagine giudiziaria di concorsopoli, ha più volte sottolineato come gli esponenti di Fratelli d’Italia non sono mai stati coinvolti negli scandali che hanno travolto la Basilicata. La Meloni e Guido Crosetto hanno ribadito l’apertura di Fratelli d’Italia a tutto il mondo libero di Basilicata per sconfiggere il sistema, partendo proprio da quelle personalità che quel sistema hanno sempre combattuto, senza inciucismi e compromessi.



Dopo la pausa estiva, inizieranno una serie di incontri sul territorio lucano con Giorgia Meloni, Guido Crosetto e gli altri vertici nazionali.