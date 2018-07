Proseguono in Basilicata le iniziative in contrasto con le finalità di tutela, ma evidentemente considerate corrette; in realtà solo volte ad attirare turismo e far lavorare ditte appaltatrici (è in ballo un milione e mezzo di euro!). L'ultima è l'ormai ennesimo "ponte tibetano" ("un ponte che collega il Parco del Pollino con il Parco della Val d'Agri") attraverso una delle splendide gole che un qualsiasi Parco del mondo dovrebbe avere il dovere di salvaguardare, ma che in Italia stanno sempre più divenendo "attrattori turistici" ai danni dell'ambiente e della sensibilità dei visitatori che nei Parchi vanno a cercare bellezze naturali e solitudine e non già le folle di "aggregatori" di massa che sempre finiscono per rivelarsi danni per l'ambiente. Il nuovo "ponte tibetano" dovrebbe essere costruito a Castelsaraceno (Potenza): misurerà circa 700 metri e sarà sospeso a 80 metri sul torrente Racanello (ovviamente un'integra gola selvaggia). E sarà il più lungo del mondo". L'ipocrisia sta poi nel fatto di definirlo "un'esperienza insolita e sensoriale, tra costoni rocciosi, medievalli, tratturi della transumanza, pini loricati ed erbe officinali". Come fosse un "bene" per la Natura!



