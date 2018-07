Le conclusioni politiche dell'assemblea nazionale di Articolo1-Mdp che ha eletto coordinatore nazionale Roberto Speranza, con l’avvio della costituzione del partito Liberi e Uguali, hanno una ricaduta diretta e significativa sulle prossime elezioni regionali della Basilicata in quanto la sinistra lucana ha ritrovato finalmente la sua casa. E’ il commento di Carmine Ferrone, dirigente di Articolo1-Mdp e delegato all’assemblea nazionale. La “nuova missione” che ci siamo dati – aggiunge – riguarda tutte le forze progressiste che credono nel riscatto delle nostre comunità locali per riportarle al governo del Paese e per una nuova esperienza di governo della Regione. Una proposta che intendiamo offrire agli elettori lucani a partire dai temi del lavoro, del precariato, della sanità pubblica, dell’emersione dalla povertà e dal disagio sociale. Per i territori resta centrale l’inversione di tendenza alla fuga dei giovani, lo spopolamento, costruendo opportunità per restare, specie per i laureati che frequentano atenei che non è l’Unibas e non tornano più a casa, ma anche condizioni di qualità della vita uguali ai giovani del Nord. Serve un rinnovamento radicale, aprirsi ad altri mondi che in questo momento si sono allontanati dalla politica. La situazione è cosi grave che impone ai soggetti della nostra area di ricostruire tutto. Noi – dice ancora Ferrone – abbiamo cominciato a farlo ed altrettanto ci aspettiamo dal Pd atteso, come ha sottolineato Bersani, ad una “dolorosa” fase di ripensamento sia a livello nazionale che regionale”.