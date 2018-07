“Tra il primo trimestre del 2017 e l’analogo periodo dell’anno in corso l’occupazione è aumentata nel Mezzogiorno di 61mila unità, un risultato determinato in gran parte dal risultato particolarmente positivo di alcune regioni come Abruzzo( più 36 mila occupati), Sardegna( più 13 mila occupati) e Puglia( più 11mila e 500 occupati), ma non dalla Basilicata, dove l’incremento dell’occupazione si arresta a sole 3000 unità”.

A dichiararlo in una nota è il consigliere regionale Michele Napoli sulla base delle risultanze del tradizionale rapporto elaborato da Confindustria e SRM- Studi e Ricerche per il Mezzogiorno sulla situazione socio economica delle regioni meridionali.

“ Il risultato poco lusinghiero fatto registrare dalla nostra regione sul fronte dell’occupazione- aggiunge Napoli- deriva dall’incapacità di comprendere che gli incentivi all’occupazione non sono da soli sufficienti a garantire maggiore occupazione, se non accompagnati da idonee politiche della formazione con cui assicurare ai ragazzi quelle competenze specialistiche che le imprese hanno difficoltà a reperire sul mercato e soprattutto da misure che favoriscono la crescita delle imprese stesse.

“Le dinamiche occupazionali in Basilicata si colorano di tinte ancor più fosche- ha aggiunto il Vice Presidente del Consiglio regionale- se si guarda all’andamento delle ore Cassa Integrazione Guadagni che nei primi quattro mesi del 2018 sono aumentate del 61,8% rispetto all’analogo periodo del 2017.

“Un dato quest’ultimo- ha concluso Napoli- in controtendenza assoluta rispetto alle altre regioni del Sud dove le ore di Cassa Integrazione Guadagni scendono del 25,3%, analogamente a quanto si verifica al Centro Nord( - 37,2%) e in media in Italia(-34,4%).