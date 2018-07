Con la Deliberazione di Giunta n. 604 del 03/07/2018 è stata affidata a Formez PA “l’azione di accompagnamento ed attuazione Programmi speciali Val d’Agri Senisese”, con relativa convezione, da cui si evince che il programma, al costo di € 165.000,00, avrà una durata di 8 mesi, per il momento, poiché già si mettono le mani avanti per la proroga.



Le elezioni sono alle porte ed il Governo Regionale utilizza qualsiasi strumento per poter coltivare le filiere clientelari, così si va alla ricerca del provvedimento o dell’atto amministrativo utile per poter aggirare l’ostacolo delle selezioni pubbliche, effettuare chiamate dirette senza troppi problemi e vincoli normativi.



Le convenzioni con il Formez Pa ne sono un esempio: la giunta Pittella ne ha utilizzate diverse, tutte con l’obiettivo di supportare ed accompagnare l’attività amministrativa della Regione Basilicata nei vari programmi, ma nella sostanza si tratta di scorciatoie per poter selezionare professionalità senza alcuna selezione pubblica controllata.



La prassi del Formez di aprire gli avvisi delle selezioni per soli 5 giorni non si avvicina neanche ad una selezione pubblica ma più ad un club esclusivo per gli amici: solo i ben informati riescono a presentare le domande.



Non ci vogliamo nemmeno soffermare nel merito delle motivazioni che hanno portato alla sottoscrizione della convenzione perché sono sempre le solite scuse: la necessità di accompagnare le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei vari programmi. È evidente che si tratta di un pretesto.



Siamo dinanzi all’ennesimo provvedimento calibrato su misura per poter accontentare qualche raccomandato in vista delle elezioni regionali, che magari è rimasto a secco o manifesta segnali di dissapore nei confronti del centrosinistra lucano.



La rivoluzione di Pittella è stata quella di trasformare la Regione Basilicata in una macchina clientelare perfetta, che utilizza qualsiasi strumento per poter dispensare favori ai pochi amici a danno di tanti lucani costretti magari a costruire il proprio futuro altrove.



Nonostante tutto quello che sta emergendo in questi giorni, nessuno della maggioranza si oppone.



Potenza, 23 Luglio 2018



Gianni Rosa, Fratelli d’Italia