“Come Ugl siamo vicini all'azienda e per quello che possiamo, auguriamo nel riprendere al più presto la produzione mettendo in sicurezza i circa 30 posti di lavoro. Un vero inferno di fuoco quello che a Matera è avvenuto dove nel grosso incendio che ha provocato gravi danni all'azienda Raro, produttrice di detergenti. Siamo preoccupati oltre che per l’azienda e per i lavoratori, anche per i danni all’ambiente il quale incendio ha provocato una nube di fumo nero e cattivo odore avvertito in una vasta area alla periferia della città: speriamo che i tecnici dell’Arpab, intervenuti per controllare le conseguenze sulla qualità dell’aria del fumo sprigionato dall’incendio, diano buone notizie rassicurando tutti”.

E’ quanto dice il segretario provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano dopo aver visto nella notte le orrende fiamme che si sono propagate immediatamente all'interno dello stabilimento: dentro la fabbrica erano presenti centinaia di fusti contenenti sostanze chimiche e infiammabili. Questo è il momento della solidarietà - ha aggiunto Giordano - ma non c'è tempo da perdere. Quello che è accaduto è mortificante, in poco tempo l'immobile si è trasformato in un grande rogo visibile da chilometri e grazie al tempestivo intervento sul posto delle squadre dei Vigili del fuoco di Matera, Potenza, Bari e Ferrandina (Matera), lavorando per diverse ore sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza altri siti confinanti al rogo. Tuttavia ora – conclude Giordano – per l’Ugl è necessario dare delle garanzie al titolare e agli addetti: questo è un durissimo colpo all'economia di Matera. Perdere oggi un solo posto di lavoro nel meridione, in Basilicata, a Matera, è veramente un dramma sociale. Invitiamo e sollecitiamo tutte le Istituzioni nella collaborazione per l'immediato rilancio della produzione”.