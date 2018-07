Con la pubblicazione, da parte del Movimento 5stelle, delle regole per la scelta dei candidati consiglieri e del candidato presidente, prendiamo atto della volontà, seppur legittima nella loro autonomia, di voler correre da soli alle prossime regionali, dando così più chances al centrosinistra di riemergere dal baratro in cui è caduto. Se ne assumeranno le responsabilità.



Fare un passo indietro anteponendo il bene della Basilicata a quello di un gruppo di individui, in questo contesto, era auspicabile.



Alle aperture del centrodestra e di tutto il mondo civico lucano, i grillini rispondono con un secco no. Tra abbattere il sistema riunendo tutti gli uomini liberi di Basilicata ed assicurarsi qualche poltrona, i 5stelle rispondono ‘meglio due poltrone per noi’.



Quello che si vuole far passare per integrità è, invece, mero opportunismo. Del resto, appena sono stati messi alla prova con le ultime elezioni nazionali, hanno ceduto la loro purezza scendendo a patti con una forza che avevano osteggiato per tutta la campagna elettorale, dietro l’alibi di un contratto.



Alleanze pre voto no, tanto per ostentare indipendenza e carpire la buonafede dei cittadini mostrandosi come il nuovo; ma appena hanno sentito il profumo delle poltrone, sono scesi a patti. Il teatrino a Roma che si sta consumando in questi giorni sulla spartizione delle poltrone ne è prova.



Facile fare gli uomini integri quando non c’è niente in ballo. In questo caso, si gioca una partita cruciale per il futuro della Basilicata. I grillini dimostrano così di non essere diversi dalla vecchia politica che hanno sempre abiurato: buoni a parole ma quando si tratta di accettare sfide epocali per il nostro territorio si tirano indietro.



I Lucani devono sapere che se al centrosinistra verrà offerta anche solo un’opportunità di ricompattarsi sarà colpa di tutti coloro che si sottraggono alla missione di abbattere il sistema facendo fronte comune. Chiunque agevoli la risalita del centrosinistra sarà considerato complice di chi ci ha distrutto.



Potenza, 21 Luglio 2018



Gianni Rosa, Fratelli d’Italia