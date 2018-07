Con Delibere di Giunta Regionale, la Città di Montescaglioso si è vista attribuire due importanti finanziamenti pari a circa € 450.000,00. Nello specifico il progetto Bando Misura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”, relativo ad un miglioramento dell’accessibilità delle aree rurali, risulta approvato per un importo di € 195.404,26. L’altro, relativo all’Asse 8 Azione 10.10.7.1 “Scuole Ospitali e Sicure”, è approvato per € 249.992,30. Quest’ultimo recante in oggetto “lavori atti al superamento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico ed il potenziamento di strutture sportive, laboratori, spazi comuni, mense e teatri”, prevede nello specifico la ristrutturazione del plesso di Via Silvio Pellico ex Liceo Scientifico.

Un ulteriore tassello, dunque, che permetterà alla nostra Città di crescere e ed offrire ulteriori servizi alla Comunità.

Si ringrazia la Regione Basilicata, nelle persone degli Assessori Luca Braia e Roberto Cifarelli, per l’erogazione del contributo assegnatoci.



IL SINDACO

Vincenzo ZITO