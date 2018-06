A seguito del rinnovo in molti Comuni lucani delle amministrazioni, la Consigliera regionale di parità, Avv. Ivana Enrica Pipponzi – nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali – ha inoltrato rituale comunicazione a tutti i neo Sindaci circa la corretta procedura da seguire per la formazione della Giunta rispettosa della rappresentanza femminile.



Ad renderlo noto è la stessa Consigliera regionale di parità che afferma: “L’equa rappresentanza di genere, principio garantito dalla Costituzione, può essere derogato solo per consentire la continuità dello svolgimento delle funzioni politiche, quando l'impossibilità di assicurare la presenza dei due generi sia adeguatamente provata tramite un'accurata, approfondita e documentata istruttoria e un'altrettanta adeguata motivazione, come ha ribadito con la sentenza 406/2016 la quinta sezione del Consiglio di Stato, che si è pronunciata sulle condizioni necessarie per derogare al comma 137 della legge Delrio, secondo cui nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3mila abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%”.



Relativamente ai Comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti, il principio di uguaglianza tra uomini e donne viene sancito dagli artt. 3 e 51 della Costituzione e dall’art. 23 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Inoltre, l'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 vigente che recita: “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”; e l'art. 46, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevede che: “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione“. A questi principi – di civiltà prima che normativi, va aggiunta una consolidata giurisprudenza amministrativa, che non ammette ritardi o elusioni nell'applicazione della normativa vigente in materia, avendo la norma sulla rappresentanza di genere valore precettivo e cogente così come ribadito più volte dal Consiglio di Stato ed in particolare nella sentenza del 18 dicembre 2013 n. 6073 e successive che afferma “l’illegittimità per violazione del principio delle pari opportunità il decreto di nomina degli Assessori – tutti di sesso maschile – della Giunta Municipale“.



I succitati principi sono stati ribaditi - anche con riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 3mila abitanti - dalla sentenza del TAR Basilicata n. 237/2018 che ha accolto il ricorso di una elettrice del Comune di Vietri di Potenza e dell’Ufficio della Consigliera regionale di parità, ed annullato il decreto sindacale di nomina di Giunta non rispettoso dei dettami normativi in parola.



Nella sentenza n. 237/2018, il Tar lucano ha sottolineato come non sia bastevole la rinuncia a comporre la Giunta da parte delle elette, ma sia necessario effettuare un pubblico interpello alle donne (ovvero al genere meno rappresentato) per richiedere in forma pubblica la disponibilità a comporre la Giusta stessa.



“Da qui”, prosegue la Pipponzi, “la necessità di sollecitare i Sindaci ad ottemperare al dettato normativo vigente per garantire un’equa rappresentanza di donne e di uomini nei luoghi delle decisioni e per rendere, così, il nostro paese concretamente democratico ed inclusivo di tutte le differenze e, soprattutto, di promuovere le competenze, le sensibilità e la concretezza delle donne nel risolvere i problemi, e dunque, la loro giusta presenza nei luoghi dove esse sono sottorappresentate”.



“Pertanto”, conclude la Consigliera di parità, “alla luce della normativa vigente è quanto mai stringente garantire un’equilibrata presenza di donne ed uomini nelle Giunte, e ciò anche al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi che frequentemente si registrano nel territorio provinciale e di contribuire a sbloccare un sistema deficitario in termini di democrazia rappresentativa. E’ stata, altresì richiesta a trasmissione delle relative delibere di nomina della Giunta per verificare la corrette applicazione normativa”.