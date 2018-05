Ieri sera a Viggianello, durante il Consiglio Comunale, sono intervenuti i rappresentanti dell’Associazione Radar per chiedere spiegazioni circa la mancata convocazione, richiesta dallo stesso sodalizio ai Comuni di Rotonda e Viggianello, di un Consiglio Comunale aperto e congiunto nel quale si discutesse di inquinamento, viabilità e sviluppo socio economico nella Valle del Mercure e nell’area Parco.

“Noi abbiamo inoltrato le richieste, dopodiché le due amministrazioni ne avrebbero dovuto discutere e farci sapere”, ha esordito Carmelo Propato, referente Radar per Viggianello. “Noi – continua Propato – vi abbiamo chiesto di discutere dei problemi che riguardano il nostro territorio. Non solo di Centrale, in relazione alla quale sembra abbiate anche usato i soldi delle compensazioni mentre noi stiamo portando avanti una battaglia proprio contro questi soldi”. “Viggianello è il Comune con il territorio più grande del Parco del Pollino, eppure non conta nulla. Dopo 24 anni di Parco cosa abbiamo ottenuto?” “I giovani vanno via, nel centro storico non c’è più nessuno e i miei due figli dicono che non resteranno qui perché non ci sono prospettive”. “Tanto di cappello – ha concluso Propato – a chi lavora alla San Benedetto, ma per la nostra comunità non ci sono ricadute e la situazione della viabilità è terribile”.

Gli ha fatto eco il consigliere di minoranza del Pd Tonino Anastasio, che ha ritenuto “sacrosanta la convocazione di un Consiglio Comunale congiunto tra i due Comuni”. Mentre sulla questione viabilità ha definito “gravissimo” l’accaduto”, di cui “è responsabile anche la Regione Basilicata”. Anch’egli, come già fatto a Rotonda, ha proposto “di chiudere le strade ai mezzi pesanti”.

Antonio Rizzo sui progetti finanziati da Enel ha ribadito di “non conoscere la provenienza dei fondi dei vari bandi”, ma che “in quanto amministratore” ha il dovere “di partecipare ed, eventualmente, di realizzare le opere previste dai finanziamenti”. Sulla questione Anas e sulla mancanza di coperture finanziarie per i lavori sulla Galdo – Pollino, il sindaco ha riferito di “una riunione che si terrà in Regione” e che “la prossima settimana mi recherò a Roma”. Tuttavia, Rizzo ha chiesto ai presenti, “visto che due giorni fa anche a Rotonda c’è stato un Consiglio Comunale, come mai nessuno di voi c’è andato, salvo poi venire sempre a Viggianello?”

Gli ha risposto in un lungo intervento l’avvocato Enzo Bonafine, presidente di Radar. “Sia chiaro, non facciamo sconti a nessuno. Non siamo andati a Rotonda – ha precisato – solamente perché non avevamo saputo del Consiglio, ma appena possibile ci andremo e diremo le stesse identiche cose dette in questa o in altre occasioni”. “Questa sera – ha proseguito l’avvocato – noto anche che il consigliere Anastasio è particolarmente acceso, ma da quando non è più sindaco mi dispiace si sia totalmente disinteressato di un problema, quale quello della Centrale, che avrebbe potuto tranquillamente tutelare anche dai banchi dell’opposizione. A differenza di Giovanni Pandolfi, che nonostante non sia più sindaco, porta ancora avanti le battaglie in cui crede”. “Siamo onesti – ha sottolineato – e diciamo che i Comuni di Rotonda e Viggianello non hanno certamente tra le loro priorità la Centrale e nemmeno, e mi dispiace dirlo, la tutela del territorio. I sindaci ormai hanno perso autonomia e gli unici spazi in cui possono muoversi e stabilire se stare più dalla parte di Gianni o di Marcello Pittella”.

L’avvocato è poi andato sui punti. “Sulla Centrale il disinteresse è totale da parte di tutti e due i sindaci, e lo abbiamo scritto più volte. Alle parole non sono mai seguiti fatti concreti. Non avete mai chiesto ad Arpab conto sulle emissioni, o sull’operato di questo fantomatico Osservatorio Ambientale. Né a me informazioni sui ricorsi. Sui fondi delle compensazioni noi crediamo alla vostra buona fede, ma adesso che ne conoscete la provenienza cosa farete: li restituirete?”

“In merito alla questione Anas, i soldi, annunciati in modo trionfalistico soprattutto dal sindaco di Rotonda, non ci sono e chiedetene conto a Pappaterra, perché quelli destinati a noi sono stati dirottati in Calabria, che ha ricevuto 26 milioni di euro. Qui abbiamo due poli di attrazione: Mormanno e Lauria, ovvero i Comuni natii di Pappattera e dei Pittella”.

“Era doveroso – ha terminato Bonafine – che Rotonda e Viggianello convocassero i Consigli visto che sono in lotta per la Centrale. Per la stessa ragione per cui è doveroso che stasera stiamo qui a parlare. Questa non è una banale lite, ma una questione politica fondamentale per un territorio. Per cui, spiegate quali iniziative avete intenzione di intraprendere concretamente contro la Centrale”.

“Se avessimo bloccato la Centrale o se domani manifestassimo sulla Galdo – Pollino non sarebbe cambiato nulla. Attualmente, più di fare un ricorso non possiamo fare”, ha chiosato Rizzo.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it