Arrivano le prime dichiarazioni sulla clamorosa esclusione dalle prossime elezioni comunali di Castelluccio Superiore, dovuta alla mancata presentazione di un certificato elettorale, della lista “Uniti per la rinascita”, che faceva capo all’ex sindaco Francesco Belsito.



“Noi abbiamo consegnato la lista venerdì pomeriggio alle 18 e 30, loro sabato mattina alle 12”, ci spiega Giovanni Ruggiero, attuale vicesindaco e a questo punto unico candidato sindaco con la lista “Il nostro cuore per Castelluccio”. “Ma – precisa – mancava un certificato e la Commissione Elettorale gli ha concesso una proroga fino a martedì, giorno in cui la documentazione non era stata ancora integrata e così sono stati esclusi”,

“Sono cose che fanno male alla politica, che fanno allontanare i giovani. Sono pessimi esempi”, tuona Ruggiero. Adesso, per vincere, la sua lista avrà bisogno che si rechino alle urne la metà più uno degli aventi diritto, che corrisponde a 503 elettori. In caso contrario il Comune verrà commissariato almeno fino al prossimo novembre, mese nel quale dovrebbero tenersi le elezioni regionali. “Non abbiamo nessuna paura di farcela e andremo casa per casa a spiegare cosa è successo. Io sono stato prima sindaco e adesso, da dieci anni, vicesindaco e sono ancora qui. Ma dovrebbero farsi avanti i giovani e le sciocchezze politiche non fanno altro che allontanarli”. “Nella vita – prosegue – non mancano le cose belle e la politica è sacrificante. Ma io sono pronto a sacrificarmi. Non come fanno quelli che si nascondono o scappano, perché così facendo si lanciano messaggi negativi che screditano la politica. Mentre noi abbiamo la necessità che cessi l’odio e che ci sia la massima partecipazione possibile”.

“Ho ritenuto opportuno – sottolinea il vicesindaco – dare continuità al lavoro portato avanti in questi ultimi anni dall’attuale amministrazione, perché abbiamo bisogno di fare politica”.

In riferimento al coinvolgimento della comunità, in caso di elezione Ruggiero fa un proposta. “Vorrei creare un organo esterno completamente apolitico e composto da soli cittadini che possano controllarci, stimolarci e se faremo bene applaudirci altrimenti contestarci. Questo intendo per partecipazione, è necessario che i cittadini si avvicinino all’amministrazione”.

“Di ciò che ha fatto Belsito mi importa poco. Quando abbiamo formato la lista – conclude – lo abbiamo fatto perché convinti di vincere e di andare ad amministrare a prescindere dagli avversari. E lo siamo ancora. Sappiamo che ora sarà più complicato, ma non siamo assolutamente abbattuti o spaventati”.



Intanto si rincorrono le voci circa un’esclusione non casuale della lista “Uniti nella Rinascita”. Ne abbiamo parlato con Belsito, chiedendogli come sia potuto capitare un inconveniente del genere a una compagine guidata da un politico esperto e navigato come lui, tra l’altro ex presidente del Coreco (Comitato Regionale di Controllo) e quindi esperto in questioni amministrative. Lo stesso Belsito ci ha raccontato cosa sia successo, negando che sia accaduto di proposito. “Un mio candidato che vive a Verona – puntualizza – mi aveva già inviato per posta il certificato. Ma il sabato, quando ho preso le carte per consegnarle, mi sono accorto di averlo perso. Così, immediatamente, gli ho chiesto di inviarmelo e il lunedì mi è stato spedito per raccomandata. Sarebbe dovuta arrivare il giorno dopo, ma mi è stata recapita solo il mercoledì mattina. Posso dimostrarlo a chiunque volesse controllare. Questa vicenda mi ha danneggiato perché, visto il mal contento che sento in giro, sicuramente avrei vinto”.

Belsito rifiuta anche la responsabilità di un eventuale commissariamento. “Nel giorno del deposito della lista, mentre spiegavo alla segretaria che mi avrebbero concesso il tempo di integrare il certificato mancante, di fianco a me c’era un individuo sconosciuto che mi ha detto di essere lì per la stessa ragione. Ovvero per depositare una lista. Salvo poi scomparire, dopo aver appreso della consegna della mia. Ma se invece ci fosse stata la terza lista, ora non saremmo in questa situazione e non rischieremmo il commissariamento”. “E poi – termina – non andassero a dire in giro che per colpa mia il Comune adesso potrebbe spendere un sacco di soldi per pagare il commissario. Ho sentito parlare di 3 mila o addirittura 5 mila euro al mese che gli sarebbero dovuti. Cifre folli. Ci sono dei decreti prefettizi che equiparano la retribuzione dei commissari a quella dei sindaci. Un commissario viene pagato tanto quanto un sindaco. Questo è certo. In Basilicata c’è l’esempio di Ripacandida e non solo. Anzi, se vogliamo porre la questione unicamente in termini economici, allora con il commissario il Comune ci guadagna in quanto risparmia le indennità da versare al vicesindaco e agli assessori, nonché i gettoni di presenza dovuti ai consiglieri”.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it