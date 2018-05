Nella gestione del Dipartimento Salute, come riprovano le deliberazioni di Giunta che determinano i tetti di prestazioni che le strutture dell’assistenza specialistica ambulatoriale possono erogare ai cittadini, prevale ancora un “modus operandi”, un insieme di scelte e comportamenti, che di fatto penalizzano e in alcuni casi discriminano le stesse strutture con conseguenze negative sull’utenza regionale ed extraregionale. E’ questa la posizione espressa dai rappresentanti di Sanità Futura (Michele Cataldi) e FederAnisap (Antonio Flovilla), tra gli altri, nel corso dell’audizione ieri in Quarta Commissione.



In particolare, Michele Cataldi (Sanità Futura) nel fare la cronistoria del confronto in Regione ha detto che con l’accordo sottoscritto tra le parti il 16 febbraio scorso alla presenza del Presidente Pittella si confidava nell’avvio di una nuova fase, invece – ha affermato – siamo tornati indietro di molti anni. Nonostante non si sia tenuto fede ad impegni sottoscritti noi – ha continuato – vogliamo continuare a dare credito alle istituzioni e per questo sollecitiamo un’iniziativa, non certo formale, della Quarta Commissione. Cataldi ha evidenziato che l’accordo ribaltava la logica dell’assegnazione dei tetti sul cosiddetto “storico” inteso come fatturato di ciascuna struttura per affermare, finalmente, i principi dei fabbisogni di prestazioni con riferimento ai territori e alla “sana competitività” con la conclusione condivisa di procedere alla programmazione dei tetti “senza riduzione tariffaria anche attraverso risorse aggiuntive a quelle disponibili” che per il 2018 ammontano a 25,7 milioni di euro. Tutto ciò non è avvenuto nonostante il senso di responsabilità dimostrato dalle Associazioni di categoria sino alla rinuncia a ricorsi e al contenzioso che hanno prodotto negli anni per effetto di sentenze sfavorevoli alla Regione spese per diversi milioni di euro. Di fronte a questo comportamento non abbiamo altra scelta dei ricorsi al Garante Autorità Concorrenza e Mercato e al Tar di Basilicata che si sono già espressi in passato il primo con documenti di censura e il Tribunale Amministrativo con recenti sentenze a favore di strutture sanitarie costringendo la Giunta a rifare atti amministrativi e di spesa.



Quanto alla mobilità sanitaria – vale a dire ai lucani che si rivolgono a strutture extraregionali, con una spesa annua superiore ai 40 milioni di euro – Sanità Futura ha ribadito le proposte per incrementare le entrate attraverso l’incremento di prestazioni e servizi a favore di cittadini-utenti di altre regioni. Accade purtroppo – ha detto Cataldi – che se un cittadino della provincia di Foggia o della provincia di Bari telefona al nostro CUP per prenotare una visita specialistica piuttosto che un esame diagnostico e si rivolge a noi siamo costretti a rifiutare la prestazione per il “tetto” che ci è stato imposto, quel tetto che continua ad ignorare i cambiamenti intervenuti in questi anni a partire dai fabbisogni territoriali ed extraregionali vanificando di fatto la libera scelta del cittadino a curarsi dove ritiene più opportuno. Ribadiamo, in sintesi, la nostra posizione: più tutele per i pazienti e più garanzie per le strutture più piccole ma con maggiore potenziale di distribuzione territoriale; sana competizione che garantisce il diritto di libera scelta del luogo di cura e che premia quelle strutture che assicurano un’offerta di prestazioni ampia e di qualità; più controlli sull’appropriatezza e sugli sprechi. Poiché il lavoro di imprese e operatori e la stessa salute dei cittadini non possono essere condannati in perpetuo ad una riedizione punitiva del “gioco dell’oca” noi siamo decisi a far saltare questo assurdo e dannoso passatempo, attivando lo Sportello del Malato.



Antonio Flovilla (FederAnisap) ha sottolineato che purtroppo solo a parole si riconosce al sistema delle strutture private accreditate – che assorbe complessivamente appena il 5% della spesa regionale per la sanità - il ruolo di cooperazione paritaria con il sistema pubblico, dimostrando scarsa consapevolezza che senza i nostri centri le liste d’attesa per il cittadino si allungherebbero ulteriormente. A proposito di spesa, la Regione Basilicata come hanno fatto altre tra cui la Campania che pure non è certo tra le regioni virtuose, non solo non ha reperito altri fondi ma non indica dove finiscono quelli destinati all’ospedalità privata che come è noto da noi, eccetto una quota molto residuale per 40 posti al Don Uva, riguardavano sino a poco tempo fa l’ex Clinica Luccioni di Potenza. Dunque la “coperta” è stretta e – ha detto ancora Flovilla – accade che si applicano criteri differenti tra prestazioni e prestazioni. E’ il caso dei laboratori di analisi che hanno già subito un danno medio del 30% per effetto della diminuzione delle tariffe e si ritrovano adesso dopo il danno la beffa di ulteriori riduzioni per il criterio del fatturato invece di individuarne un altro più equo. Il risultato: ci sono laboratori che si ritrovano un nuovo tetto sino a 300 mila euro in meno. Il vice presidente nazionale FederAnisap ha quindi sollecitato di riparametrare l’indicatore in attesa del reperimento di nuove risorse in modo da avviare concretamente la competitività, attraverso una revisione delle deliberazioni di giunta. Ci sono dunque – ha concluso Flovilla – ampi margini di intervento sia in sede tecnica che politica per ristabilire condizioni di equità che favoriscano direttamente l’utenza. E la Commissione ha un ruolo importante da svolgere in questa direzione.