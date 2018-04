“Proseguono le attività di formazione che rappresentano uno dei tasselli fondamentali nella pianificazione della attività di competenza regionale in materia faunistico-venatoria, dalle abilitazioni per cane lumiere in convenzione con ENCI alla attestazione regionale per selecontrollori.”

Lo comunica l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Luca Braia.

Le prove per l’abilitazione di ulteriori cani limieri utilizzabili nella tecnica della girata, organizzate da Enci, si terranno da domani 20 aprile e fino al 22, per 3 giorni, presso l’Azienda agrituristica venatoria Tempa Bianca.

Saranno anche avviati i corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato regionale nel controllo della fauna problematica, quale cinghiale, volpi e corvidi.

Al momento i corsisti iscritti sono 288, di cui 187 parteciperanno al corso di abilitazione per il controllo della specie cinghiale nei giorni 20 e 22 aprile, dalle ore 8 alle 19.

Gli altri 101 iscritti frequenteranno il corso per l’abilitazione per il controllo della specie volpe e corvidi nella giornata del 20 aprile, nella stessa fascia oraria.

Tali corsi corsi, per il quali il conseguimento dell’abilitazione è previsto a seguito di esame finale con prova scritta, colloquio orale e prova pratica di maneggio dell’arma, si svolgeranno, invece, presso la Sala Convegni “Auditorium Sant’Anna” con sede in Matera, alla via Lanera 14, nel rispetto del programma di cui alla DGR 1191/2017.