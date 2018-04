Domani, presenteremo richiesta al Presidente del Consiglio affinchè Pittella venga a relazionare in Consiglio sulla questione ITREC di Rotondella e del sequestro delle vasche che sversavano direttamente in mare aperto sostanze cancerogene. Basta, sterili audizioni in Commissione, che non sono pubbliche. Il Presidente Pittella deve confrontarsi non solo con i Consiglieri tutti ma anche con i cittadini che potranno ascoltare di persona come stanno realmente le cose.



Questa situazione ci preoccupa e non poco perché dimostra la totale inerzia degli organi preposti alla tutela ambientale della nostra Regione.



Anche in questo caso, è la magistratura che interviene a sancire l’inquinamento prodotto da un impianto a forte impatto ambientale. Purtroppo, per noi, l’Autorità giudiziaria sconta la sua tempistica: due anni, da quel 2015, in cui i dati dell’ARPAB accertavano l’inquinamento da Tricloroetilene e da Cromo Esavalente e dai quali pare sia partita l’inchiesta. Da quanto tempo va avanti questo sversamento? Quanto è stato importante? Dobbiamo aspettare anche in questo caso la Magistratura?



I tempi non sarebbero stati più brevi se vi fosse stato un accorto monitoraggio? Noi crediamo che se l’ARPAB e l’ISPRA avessero funzionato, dopo l’allerta nel 2015 sull’inquinamento del Sinni, probabilmente si sarebbe evitato l’ennesimo stupro della nostra Regione.



Lo sversamento nello Ionio si sostanze cancerogene è un fatto gravissimo che coinvolge anche altre Regioni. La salute, l’agricoltura e il turismo sono a rischio. Ci auguriamo che arrivino risposte soddisfacenti dagli organi preposti. Non accetteremo che sia la Magistratura a fare il lavoro di monitoraggio ambientale. Speriamo che, questa volta, siano accertate le responsabilità e che cadano teste.



Potenza, 15 Aprile 2018



Gianni Rosa, Fratelli d’Italia