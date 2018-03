Con non poca soddisfazione il vicepresidente del Parco Nazionale del Pollino, nonché sindaco di San Severino Lucano, Franco Fiore, annuncia la pubblicazione, questa mattina del bando per la concessione di contributi a sostegno del turismo scolastico e sociale nel territorio del Parco Nazionale del Pollino. (Bandi ne sono stati pubblicati due uno destinato al versante lucano l’altro calabrese).

Soddisfazione perché anche per questo anno la Regione Basilicata cofinanzierà l’iniziativa, così come la Regione Calabria.

“Ho personalmente incontrato il presidente della Giunta Regionale, Marcello Pittella, a cui ho parlato del programma e ho chiesto il rinnovo della concessione del contributo per la realizzazione del programma, così come già fatto dalla Calabria, il presidente ha condiviso gli obiettivi che noi come ente Parco abbiamo inteso raggiungere con il sostegno al turismo scolastico e ha garantito un contributo di centomila euro per il turismo scolastico e sociale, risorsa che sarà impegnata nell’esercizio finanziario che la regione approverà a breve.

Il bando è finalizzato a promuovere il turismo scolastico e sociale nel Parco Nazionale del Pollino, attraverso il sostegno economico di viaggi che prevedano: l'utilizzo di strutture ricettive operanti nei comuni del parco; l’accompagnamento dei gruppi da parte di Guide Ufficiali ed Esclusive del Parco Nazionale del Pollino e da Guide riconosciute e regolarmente autorizzate.

Possono fare richiesta di contributo: Istituti Scolastici pubblici ,istituti scolastici di paesi esteri; Enti, associazioni, fondazioni e cooperative sociali, senza scopo di lucro, anche di paesi esteri; che intendano svolgere viaggi d'istruzione e gite sociali nel Parco Nazionale del Pollino tra il 22 marzo e il 31 luglio 2018 e il 1° settembre e il 30 novembre 2018.

Le proposte di viaggi candidate a finanziamento devono prevedere visita di luoghi del Parco di particolare valenza naturalistica, paesaggistica e geologica (Geositi); storica, artistica e architettonica; visita di strutture museali, ad aziende agricole incluse nel circuito degli Itinerari della Biodiversità agricola ed alimentare del Pollino; attività di informazione e conoscenza delle tematiche ambientali, ivi incluso attività di educazione ambientale presso strutture quali CEA, agriturismi, fattorie didattiche, aziende agricole, orti botanici ed altre strutture similari; e di informazione a carattere esperienziale di valorizzazione delle produzioni enogastronomiche.

Con tale iniziativa, conclude il vicepresidente, “ci poniamo, quali obiettivi di sviluppo, da un lato l’aumento degli studenti e delle associazioni che possano conoscere le nostre bellezze e dall’altro la possibilità di accrescere la micro economia di chi ha creduto e crede nello sviluppo dell’economia legata al Parco, come le guide o albergatori del territorio “.

Le domande si possono presentare da mercoledì 21 marzo prossimo ,la modulistica e il disciplinare di gara sono sul sito del Parco del Pollino.