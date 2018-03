Abbiamo già ripreso gli incontri territoriali nello spirito di servizio alle comunità che ci contraddistingue. Lo scorso venerdì siamo stati a Melfi per lanciare la campagna tesseramenti 2018.



Forti di un consenso che si è consolidato in questi anni, FdI si è contraddistinta per aver dimostrato sempre la sua coerenza e lealtà nei confronti degli elettori, per essersi identificata in quei valori e in quelle idee della destra e per averli portati avanti in tante battaglie. Nonostante ciò, Fratelli d’Italia è riuscita ad attrarre forze e identità nuove che hanno arricchito la nostra comunità.



La campagna tesseramenti 2018 è aperta e chiunque fosse interessato può contattarci sui nostri canali ufficiali.



E mentre gli altri partiti si stanno scannando sulle Presidenze di Camera e Senato, FdI si è preoccupata di predisporre alcuni punti programmatici da inserire nel DEF di prossima approvazione, come, ad esempio, nessun limite all’uso contante, asili nido gratis e aperti fino a tardi anche d’estate, raddoppio delle pensioni d’invalidità. Tutti impegni che abbiamo preso con i nostri elettori e che intendiamo mantenere, a prescindere da chi andrà al Governo.



Chiediamo ai cittadini di sottoscrivere (sul sito nazionale del Partito www.fratelli-italia.it e alle iniziative che organizzeremo sui territori) le nostre prime proposte per la rinascita sociale ed economica della nostra Patria. In Basilicata, in due giorni, sono state raccolte on line oltre 3.000 firme, a conferma che queste proposte sono condivise dalla gente.