“Soddisfazione e forte gratitudine per tutti i nostri candidati, sono sentimenti che esprimiamo per l’affermazione dell’Ugl Metalmeccanici alle elezioni Rsu nella Fca Melfi (PZ)”.

Queste le parole del Segretario provinciale Ugl Metalmeccanici Potenza, Giuseppe Palumbo.

“Non abbiamo vinto, abbiamo ottenuto un’importante conferma. Ottenere l’Ugl il 4,60% del consenso in una competizione partecipatissima e, il buon esito nel sito della Magneti Marelli ottenendo un seggio, significa una sola cosa: la fiducia che i lavoratori hanno dimostrato ancora nei nostri candidati e nel nostro sindacato, pragmatico, concreto e sempre teso alla risoluzione dei problemi, al di là delle ideologie e delle demagogie. La serietà e il lavoro pagano sempre – afferma – e questi risultati dimostrano che i dipendenti credono nell’Ugl e nei suoi candidati che ci sentiamo di ringraziare tutti personalmente, nessuno escluso. Il lavoro svolto insieme ai delegati, ai candidati e tutti gli attivisti, ha ottenuto un riconoscimento, una dimostrazione del valore di ciò che il sindacato fa tutti i giorni nei posti di lavoro e della fiducia sincera e leale che i lavoratori ripongono in noi. Il risultato di oggi può e deve segnare l’apertura di una nuova stagione: questo – conclude Palumbo – è un risultato che salutiamo con soddisfazione che dimostra come l’attività sindacale dell’Ugl, in difesa dei diritti dei lavoratori, sia stata riconosciuta ed apprezzata in questa fase congiunturale di grande competizione nel mercato globale e interno”.

Per il segretario regionale dell’Uglm Basilicata, Costanzo Florence, “i lavoratori della Fca Melfi hanno riposto una fiducia nell’Ugl che sarà ripagata nei prossimi mesi con un ulteriore nostro impegno sindacale di fronte alle sfide che verranno. Come Ugl, la nostra azione sarà quella di promuovere azioni a difesa dei lavoratori e del sistema occupazionale ed è ora quindi, visto che sono iniziati i sorrisi, di passare ai fatti. L’Ugl – conclude Florence – augura ai delegati eletti un buon lavoro e ringrazia tutta la struttura provinciale che ha dimostrato, anche qui, di essere all’altezza dei compiti di rappresentanza che questi tempi difficili stanno riservando al movimento sindacale”.