Una delegazione Lucana di Centro Democratico +Europa ha partecipato ieri a Roma all'incontro nazionale nel quale è stato deciso di rafforzare e non abbandonare il progetto +Europa. Presenti gli eletti Bruno Tabacci e Alessandro Fusacchia insieme ad Angelo Sanza ed ai vertici di Forza Europa e +Europa Della Vedova, Falasca e Santoro.



Maggiore attenzione come Centrosinistra andrà data alla questione Mezzogiorno ed in termini politici a raccogliere consensi di condivisione più che di opinione

Con Della Vedova, presente all'incontro presieduto Bruno Tabacci c'è già una intesa.

Ora lavorare per aprire il nuovo soggetto politico preparandosi ad accogliere quelli che dal Pd fuggono. Come accaduto nel caso di Tabacci e +Europa a Milano che ha preso 11% ed ha eletto il Segretario Nazionale nel collegio Uninominale.

Emerge la sensazione che si torni a votare nel giro di pochi mesi e dunque prepararsi allo scenario che punti anche alle prossime elezioni amministrative (in autunno si vota in Basilicata ed in Abruzzo) e qui di Centro Democratico disponibile a sottoscrivere il nuovo Statuto che sarà scritto dai saggi rafforzando la struttura locale.

Per TABACCI "Il Pd è troppo chiuso come un gruppo di potere dedito solo alle questioni interne e questo ha condizionato. Ora la competizione è aperta".

Unico rammarico è essere partiti troppo tardi e poi sottovalutato l'impatto degli avversari. Nulla di buono nel risultato di 5Stelle che ha un portato antiistituzionale gioiosamente rivoluzionario.



In Basilicata (presenti Scaglione, Molinari, Gallo e Velardi) "Lanciamo la nostra piattaforma programmatica in linea con il programma elettorale di CENTRO DEMOCRATICO nella Lista +Europa spiegando chiaramente che oggi chi ha vinto ha obbligo di governare mettendo in atto le irrealizzabili promesse.

A noi il ruolo salvaguardia e presidio non del reddito di cittadinanza ma del LAVORO per assicurare Equità intergenaraziole".



Sulle vicende istituzionali regionali, al netto delle questioni interne al maggior partito della coalizione siamo convinti che vada sostenuto lo sforzo per:

⁃ discussione sull’abolizione del listino come priorità assoluta nei prossimi 15 giorni;

⁃ nessun obbligo sullo svolgimento delle primarie, tema che sarà meglio definito al tavolo del centro sinistra;

⁃ apertura immediata del tavolo del centro sx;

⁃ ritiro del Pd dalla Giunta De Luca al Comune di Potenza, significa di tutti quelli che sono del Pd pur aderenti a sigle di liste collegate e quindi del Centro-sinistra (senza trucchi e infingimenti), prendano atto della debacle amministrativa e del disegno confuso di governo cittadino e punti all'azzeramento della Giunta sempre più connotata di destra e di leghismo.

⁃ E questo vale anche per la città di Matera;

⁃ Ed infine non inseguire collocamenti e ricollocamenti di personale politico di una sola parte per evitare il nuovo isolamento in cui si è cacciato il Pd. Pena le prossime sconfitte elettorali.



La strada è tracciata ed il contenitore politico di CD + Europa è pronto ad aprire le sue braccia senza infingimenti e posizioni precostituite a chi vorrà ragionare su questo schema programmatico.