Pista Mattei: la toppa è peggiore del buco. La società Winfly, dopo le dichiarazioni dell’amministratore del Consorzio industriale di Matera Carlo Chiurazzi al Tg 3 Basilicata, conferma l’intenzione di lasciare l’aviosuperficie per altre rotte, ma non prima ... -->continua

15/03/2018 - Di Giacomo S.PP. su incremento porto d'arma in Basilicata

L’incremento del 46% in tre anni di porto di arma solo in Basilicata non ci sorprende perché conferma quanto sosteniamo da tempo e che il recente rapporto Eurispes conferma: il 56,2 % degli italiani userebbe un’arma contro estranei in casa di notte. E’ il comm...-->continua