I risultati elettorali del 4 marzo ci consegnano una sconfitta netta e senza precedenti per il PD e per tutto il campo del centrosinistra. Rispetto alle elezioni politiche del 2008 il Partito Democratico ha perso la metà dei suoi elettori, circa 6 milioni.

Il risultato del voto è una Italia divisa a metà. A dimostrazione che esiste una questione meridionale forte e irrisolta, e che non si può liquidare con una banale richiesta di assistenzialismo.

In Basilicata il PD passa dagli oltre 100 mila voti delle europee 2014 ai poco più di 50 mila del 4 marzo. Perde rispetto alle politiche del 2013 circa 30 mila voti, scendendo dal 26% al 16%. Nelle città capoluogo le percentuali sono ancora peggiori, meno del 14%; risultati anche frutto delle enormi contraddizioni politiche che da tempo abbiamo denunciato rimanendo inascoltati.

Dalla nascita del PD ad oggi, è la prima volta che il dato lucano è così negativo, nel 2008 i punti sopra la media nazionale erano 5, oggi siamo sotto di circa due punti percentuali.

La sconfitta pesa, e pesa di più perché il PD non è stato capace di leggere i segnali che sono arrivati dalla comunità lucana, unica regione d’Italia a raggiungere il quorum nel referendum no triv del 17 aprile, e vittoria netta del NO contro la riforma Costituzionale Renzi-Boschi.

L’illusione generata dal voto delle primarie del 3 dicembre, 5 mila elettori in più rispetto a quanto raccolto dal Pd il 4 marzo, ha indotto il Pd lucano a continuare a mortificare ulteriormente il pluralismo interno, a mostrare un volto per nulla inclusivo.

Abbiamo perso e lo abbiamo compreso. Le dimissioni del gruppo dirigente di Fronte Democratico rimesse all'assemblea di oggi sono un gesto forte, per parlare innanzitutto al popolo delle primarie del 3 dicembre, a quel voto che evidentemente è stato rottamato dal risultato elettorale. Un gesto forte affinché per il tramite di questa assemblea regionale di Riscatto, tante democratiche e tanti democratici possano pensare che c’è ancora spazio per costruire una Basilicata migliore.

La scelta del Presidente Vito Giuzio di arrivare dimissionario è un primo segnale che il nostro gesto, la nostra scossa a qualcosa è servita rispetto alla quasi indifferenza per una scoppola elettorale di queste proporzioni.

Vogliamo sperare che tutti abbiano compreso la lezione, e ci auguriamo che venerdì in direzione regionale chi guida partito e governo regionale possa fare la giusta autocritica e aprire una fase nuova per il Pd, per il centrosinistra e per la Basilicata.

Non sarà semplice, non abbiamo molto tempo.

È necessario aprire, da subito, il cantiere del Centrosinistra per discutere e ragionare su priorità, programma e candidature. Un “cantiere” che si occupi di dare risposte chiare e lineari alle contraddizioni politiche insostenibili innanzitutto nelle città di Potenza e Matera. Riteniamo utile che questo cantiere sia aperto anche a Liberi e Uguali per verificare lo spazio e la possibilità della costruzione di un rinnovato campo delle forze democratiche e progressiste.

Sarebbe un errore, a seguito di una sconfitta e di un poderoso ridimensionamento elettorale, pensare prima al PD, ai suoi equilibri interni, e poi alla costruzione di un'alleanza larga e plurale. Il pieno coinvolgimento degli alleati è necessario da subito, non siamo autosufficienti, come dimostrano i numeri. Dobbiamo avere la capacità di aprirci al popolo, al mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese, dell'associazionismo e del volontario, del civismo reale presente nella società.

Servono “primarie delle idee” non come formula di combattimento tra correnti, servono nuovi e diversi orizzonti anche per un pensiero aggiornato e all'altezza delle nuove sfide dentro le quali è da tempo la Basilicata. Primarie delle idee aperte ai tanti talenti, in particolare giovani che vivono nella nostra regione e/o hanno deciso di andare via ricoprendo anche importanti ruoli tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Questa sfida deve appartenere ad un campo largo di forze che con rinnovato slancio verso il futuro abbiano solide radici nella sinistra, nell'ambientalismo, nel cattolicesimo democratico e popolare.



È questo che vorremmo accadesse il giorno dopo la direzione regionale, e su questa traccia rinnoviamo il mandato ai nostri eletti negli organismi dirigenti.



Nei giorni scorsi Fronte Democratico ha provato e lo farà con sempre maggiore forza a porre il tema di una maggiore autonomia per la Basilicata attivando l'iter dell'art. 116 della Costituzione e su questa strada costruire i presupposti per una Basilicata migliore. Maggiore autonomia non può significare un neocentralismo regionale ma la necessità di riordinare le funzioni del sistema istituzionale valorizzando, con risorse certe e appropriate, il ruolo delle autonomie locali.

Così come appare evidente portare sul tavolo della discussione un tornante della prossima legislatura che riguarderà il rinnovo degli accordi sulle risorse strategiche presenti nella nostra regione: petrolio e acqua.

Se si vuol perseguire questa strada realmente sarà necessario iniziare a non distinguere nettamente la coda di questa legislatura e la costruzione della prossima; concentriamoci su alcuni temi su cui provare a costruire una possibile convergenza per il futuro e occupiamoci delle città capoluogo provando a risolvere le contraddizioni politiche in cui siamo ricacciati.

Questa legislatura non si può chiudere senza l’approvazione del Piano Sanitario, senza definire e aggiornare il Piano dei Trasporti o verificare ogni spazio per iniziare sin da ora, come hanno fatto altre regioni, a battersi per ulteriori posti in deroga per la scuola lucana; lavoriamo per la sburocratizzazione del sistema istituzionale, innanzitutto le imprese hanno bisogno di certezza dei tempi e di procedure chiare.

Dobbiamo avvertire l’ansia di migliaia di famiglie legate alla crisi industriale che si è consumata in questi anni e che ancora presente nella nostra regione cosi come al futuro di FCA a Melfi. Infine siamo a pochi mesi dai riflettori che si accenderanno su Matera 2019 a cui si fatica nel agganciare tutto il territorio ad una opportunità epocale.

Convochiamo sindacati ed imprese, mondo agricolo e mondo professionale; decidiamo insieme poche cose da fare.

Valorizzazione e offriamo spazio ad una classe dirigente che c'è, ed è pronta anche ad assumersi una responsabilità nel determinare un rinnovato e radicato progetto politico per il futuro della Basilicata.

Questo ci sembra il modo per ripartire dopo una sconfitta elettorale così netta.