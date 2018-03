Assegnati alla Regione Basilicata 28.032.000 euro per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario, e 7.008.000 euro per l’acquisto di autobus.



Trasporto pubblico: la Giunta ha approvato, su proposta del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, gli schemi di convenzione tra Ministero dei Trasporti e Regione Basilicata regolanti il finanziamento per assicurare la realizzazione del Piano nazionale per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario e per il rinnovo di autobus.



Il provvedimento è realizzato nell’ambito del Piano operativo del Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione) Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse dello stesso, ai sensi della legge 190 del 2014 e delle delibere Cipe n. 25 del 10 agosto 2016, e n. 54 del 1 dicembre 2016.



L’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Carmine Castelgrande, esprime “grande soddisfazione per l’approvazione degli schemi di convenzione per la realizzazione del Piano Nazionale Per il rinnovo del Materiale rotabile Ferroviario e per il rinnovo del parco Autobus e evidenzia l’importanza di tale provvedimento perché finalizzato alla tutela e alla sicurezza dei viaggiatori”.



Il Piano operativo Infrastrutture ha assegnato alla Regione Basilicata 28.032.000 euro per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario, e 7.008.000 euro per l’acquisto di autobus. L’Asse di intervento F del Poi, denominato “Rinnovo materiale trasporto pubblico locale – piano sicurezza ferroviaria”, intende, in particolare: potenziare il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale ed interregionale attraverso il rinnovo del materiale rotabile, con l’acquisto di treni diesel ed elettrici, in composizione bloccata a 4/5 carrozze, Dmu ed Emu a media ed alta capacità, e di treni da utilizzare per i servizio sulle tratte a scartamento ridotto; favorire un trasferimento di parte dell’utenza dal mezzo privato al trasporto collettivo, intervenendo sulla dotazione e sulla qualità del parco veicolare del trasporto collettivo su gomma, inadatto a sostenere la domanda potenziale e caratterizzato da una elevata anzianità media sostenendo l’acquisizione di nuovi mezzi eco-compatibili, caratterizzati da elevati rendimenti energetici e superiore efficienza energetica, con attenzione alla tipologia e taglia dei veicoli in relazione ai servizi da svolgere e alle aree in cui operano.



La Giunta regionale ha deliberato di rinviare, in linea con le previsioni degli schemi di convenzione approvati, a successivo provvedimento deliberativo da adottarsi entro 6 mesi dalla stipula delle convenzioni stesse, l’integrazione dei prospetti con i dati inerenti il soggetto attuatore, identificativo e Cup attualmente non individuati. Rinviata, infine, l’adozione di successivi atti negoziali e/o provvedimenti amministrativi finalizzati a regolare i rapporti con i soggetti attuatori e volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini riportati nel Piano di investimento.