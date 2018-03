È forte la preoccupazione per la situazione in cui verte il comparto forestale a causa dei forti ritardi nei pagamenti delle spettanze economiche dei lavoratori impegnati. Questa situazione di insicurezza, che fa registrare ritardi che si aggirano in media tra i 3 ed i 4 mesi crea grande disagio e preoccupazione nelle migliaia di famiglie di questi lavoratori.







Una situazione ormai insostenibile soprattutto perché spesso ci troviamo di fronte a famigli e monoreddito e quindi sospendere per mesi i pagamenti significa mettere in seria difficoltà la vita quotidiana di queste persone.







Il settore della forestazione è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di soggetti non coordinati tra loro che negli anni ha determinato una situazione disomogenea con conseguenti forti disparità di trattamento tra i lavoratori, sia nella calendarizzazione dei cantieri, sia nei pagamenti dei salari.







Gli incontri effettuati tra la Regione e i sindacati non sembrano aver sbloccato la situazione, pertanto ho deciso di interrogare il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente per conoscere quali siano la situazione dei pagamenti dei lavoratori, i progetti della Regione Basilicata per il futuro e se vi sia la volontà o meno di rispettare gli accordi assunti ed in particolare l’impegno delle 151 giornate lavorative per tutti.







Gianni Leggieri



Portavoce M5S Basilicata