“La UIL FPL è ricorsa al Giudice del Lavoro di Potenza, tramite l’azione del proprio legale, Avv. Loredana Albano, al fine di far risarcire i lavoratori dell’ARPAB a cui negli anni 2014 e 2015 è stata negata la produttività collettiva individuale.

Il Giudice del Lavoro con sentenze dalla 167/2018 alla 174/2018, del 09/03/2018, sono stati accolti i ricorsi e condannato l’ARPAB a risarcire il danno che hanno subito i dipendenti”.

Sentenze che confermano l’operato della Giunta regionale di Basilicata che aveva adempiuto a tutti gli atti propedeutici, ovvero alla costituzione dell’OIV, ma che condanna in pieno l’atteggiamento degli allora dirigenti dell’Arpab. In definitiva il Giudice del Lavoro dichiara che il mancato pagamento è da attribuirsi non alla mancata istituzione dell’OIV che la Regione aveva provveduto a nominare, ma dalla mancata adozione da parte di ARPAB del piano delle Performance 2014-2016 e 2015-2017 adempimento quest’ultimo di esclusiva pertinenza dell’Azienda.

La UIL FPL, nell’esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, comunica che – conclude la nota - è a disposizione anche degli altri dipendenti dell’ARPAB che non avessero prodotto ricorso e che si attiverà eventualmente anche in appello in difesa degli interessi degli operatori dell’ARPAB”.



Per la Segreteria Regionale UIL FPL

Verrastro Giuseppe