Donatella Pascale, ex assessore dimissionaria del comune di San fele, nel pomeriggio di oggi ha inviato agli organi di stampa questo comunicato: "Ieri sono stata contattata da Mario Polese e suoi collaboratori. Mi rivelano cl’intenzione di ricostruire il Partito Democratico , a guida Calenda, con un rifacimento della attuale segreteria regionale , proponendomi un ruolo nella Direzione del partito e portando fuori Vito Santarsiero e Piero Lacorazza così da rifarsi, evidentemente, una nuova faccia, ma dove la sostanza non cambierebbe.

Una foglia di fico davanti all’ennesimo tentativo di perpetuare una politica fondata su logiche clientelari e voto di scambio.

Pensavo che le mie dimissioni, contrassegnate da un forte disaccordo su questa politica dei privilegiati, fossero state chiare invece sono state chiuse fuori la porta della loro arroganza.

Come se non avessimo già dato abbastanza noi giovani lucani: ci hanno rubato il futuro, desertificato il territorio, represso ogni capacità e merito. Loro che sono stati la rovina del territorio ora chiedono il salva-gente, oggi che stanno affogando nel mare di quella indifferenza, depressione economica e culturale che loro stessi hanno creato con barche di promesse.

Proposta che non suscita nessuna lusinga, anzi, la mia è profonda indignazione, in primis come donna, per aver sottovalutato la mia forza, secondo come lucana per aver ignorato la mia determinazione e coerenza.

Rispondo: no, grazie! Questo è il feudalesimo della Basilicata: non imparate mai".



''Smentisco in maniera assolutamente categorica di aver mai parlato con la signora Donatella Pascale e ovviamente tutti i contenuti da lei espressi e a me attribuiti. Diffido chiunque ad attribuirmi parole che non ho mai pronunciato e pensieri esternati da altre persone. La mia cultura è una cultura di inclusione e mai d’esclusione”. Così il segretario regionale del Partito democratico della Basilicata, Mario Polese.