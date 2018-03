Nella mattinata odierna a Potenza nella sala congressi della Biblioteca Nazionale in via del Gallitello n°100, si è svolto V° Congresso Regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, per rinnovare gli organismi statutari della segreteria regionale.



L’Assemblea presieduta dal Segretario Generale UR Basilicata Carmine VACCARO, ha riconfermato all’unanimità Donato SABIA - Segretario Generale Regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, già componente dell’Esecutivo Nazionale.



• Donato SABIA, 41 anni di Pietragalla (Potenza), Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Melfi.



Il Segretario Sabia, nel ringraziare tutti i delegati per la riconferma, la fiducia che gli è stata nuovamente riposta e per le parole di elogio manifestate da parte di tutti i convenuti, per continuare a guidare la segreteria regionale della UILPA Polizia Penitenziaria dichiara: “con emozione assumo questo secondo mandato nei quali si prospettano quattro anni di duro lavoro. Adesso aspettiamo la costituzione del nuovo Governo per capire con chi ci dobbiamo confrontare e dialogare, speriamo in meglio, che sia un Governo vicino alle FF.PP., in modo da evitare lo scempio che tutti i giorni vediamo in tv nei confronti delle forze dell’Ordine a difesa della sicurezza della nostra Nazione, ma soprattutto si faccia carico delle annose criticità del Corpo di Polizia Penitenziaria. Ovviamente in Regione, abbiamo il compito e l’obiettivo di rafforzare il dialogo con l’Amministrazione, per migliorare le condizioni lavorative del personale, come gli organici, mezzi ed edilizia penitenziaria”.



Il consiglio regionale ha eletto all’unanimità: Lucio LAMAGNA (Matera) alla Segreteria Regionale, Vito RAIMONDI (Melfi) Tesoriere Regionale, Rocco SANTORO (PZ), Francesco TIMEO (MT) e Vito PIETRAFESA (Melfi) al collegio dei Revisori dei Conti, mentre Carmine DE GRAZIA (PZ), Presidente della UILPA PP.



Hanno partecipato ai lavori, il Segretario Generale della UILPA di Potenza Gennaro ROSA, il Segretario Regionale della UIL Pensionati Vincenzo TORTORELLI, i Segretari Regionali confederali Peppino PIETRANTUONO e Antonio DEOREGI, il primo con delega servizi, previdenza e territorio, mentre il secondo all’organizzazione e politiche al lavoro, il Segretario dei Beni Culturali Dario SANTANGELO, il Direttore dell’ITALUIL Anna LAURIA, il Segretario Regionale della UilTucs Rocco DELLA LUNA, il Segretario Regionale della Feneal Uil Carmine LOMBARDI e il Segretario della UILCOM Giovanni LETTERELLI.