Pasquale Pepe, sindaco di Tolve, è stato eletto senatore con la Lega ottenendo nel proprio collegio uninominale 74.528 preferenze, pari al 26,03%. Il risultato è straordinario, anche alla luce dell’atto vandalico subito dalla sede del comitato elettorale della Lega di Potenza nei giorni antecedenti l’apertura delle urne.

Senatore Pepe, lei è stato eletto ottenendo 13 mila voti in più di Gianni Pittella. Se lo aspettava?

Che non fossimo gli ultimi tra i tre schieramenti era una eventualità che ci aspettavamo. E ci aspettavamo anche di superare il centrosinistra. Andando in giro, ed io ho girato tutta la Basilicata, ci eravamo accorti che intorno a loro c’era un grande senso di sfiducia. Non pensavamo di superarli così nettamente, ma che fossimo davanti era un risultato che ritenevamo probabile.



Come spiega l’exploit della Lega in Basilicata e, in generale, nel Mezzogiorno?

In campagna elettorale ho sempre detto che la Lega avrebbe ottenuto un grande risultato in Basilicata, dove al Senato abbiamo riportato la percentuale più alta di tutto il Meridione. Questo perché, da un lato, vi era già un voto di opinione orientato verso la Lega e verso Salvini poiché buona parte dei lucani aveva capito che il progetto Lega è un progetto serio e Nazionale, che ha abbandonato quelle storture rappresentate dalla conflittualità tra Nord e Sud; e, dall’altro, perché è chiaro che tematiche quali immigrazione, flat tax, legge Fornero o tutela dei nostri prodotti sono questioni che apparentemente potevano sembrare banali, o scontate, ma in realtà hanno fatto presa sui cittadini in quanto ne rispettano in pieno le esigenze. Ma c’è anche un altro aspetto, ossia la scelta della mia candidatura. Faccio il sindaco da nove mesi, nei quali mi sono speso tanto per il territorio e gli elettori hanno premiato il mio impegno perché evidentemente ho seminato bene. A Tolve la Lega ha preso il 50% delle preferenze, risultato che per me rappresenta una grande soddisfazione. Inoltre, con me ha collaborato un gruppo di dirigenti giovani e brillantissimi, che hanno lavorato come se fossero candidati loro stessi.



Considerando che a novembre si voterà per le regionali, come interpreta l’esito di queste elezioni per il futuro politico della Basilicata?

Possiamo interpretarlo in un solo senso, ovvero che finalmente il popolo lucano ha manifestato la sua insoddisfazione verso il Governo del centrosinistra. Il centrosinistra si è rivelato non più imbattibile, per cui siamo rientrati in una situazione di normalità. Il feudo è crollato e adesso sta a noi proporre l’alternativa alla comunità lucana, attraverso il programma giusto e con gli uomini giusti. Noi giocheremo questa battaglia per vincere, consapevoli che gli stessi 5 Stelle nelle amministrative, almeno negli ultimi tempi, non hanno lo stesso seguito delle politiche. Rispetto agli altri, siamo noi quelli che hanno più possibilità di formare una squadra di uomini ben radicati nel territorio e che raccolgano consensi. Dobbiamo sfruttare l’opportunità che cadrà dopo 6 mesi da questa tornata elettorale per formare una squadra credibile, con un programma realizzabile.



Eventualmente, sarebbe pronto a correre per guidare la nostra Regione come capo della coalizione di centrodestra?

Io sono abituato a rispondere alla mia comunità politica, che non vedo solo come una coalizione di centrodestra bensì come una formazione di centrodestra che apra i propri confini a un vero movimento civico, che sia in grado di dare quel valore aggiunto inteso come consenso e idee. Se tutto questo mondo me lo chiede, ho l’obbligo morale di prendere in considerazione questa opzione, perché ritengo che una decisione simile non sia solo personale per l’influenza che ha verso la collettività. Per cui, non possiamo escludere nulla.



Adesso si dimetterà da sindaco di Tolve?

Assolutamente no. L’ho detto in campagna elettorale davanti ai miei concittadini. Continuerò ad essere sindaco approfittando di una squadra straordinaria che mi affianca, a cominciare dal vicesindaco Donato Abruzzese, e che sarà in grado, con il mio supporto diretto quando sarò in Basilicata e tramite la tecnologia quando non ci sarò, di mandare avanti il lavoro eccellente della mia Amministrazione. Che continuerà ad essere tale.



Di Maio, come numero uno del partito più votato, e Salvini, come leader della coalizione più votata, si dicono pronti a formare il nuovo Governo, come pensa che finirà?

Intanto devo dire che ha ragione Salvini, non perché sia il mio leader ma perché è così in quanto la legge elettorale mette sullo stesso piano coalizioni e partiti. Per cui il ragionamento che fa Di Maio è tecnicamente sbagliato. Premesso questo, non so come andrà a finire. Di certo posso dire che la Lega farà parte del Governo sole se verranno rispettati gli impegni programmatici assunti con gli elettori.





Gianfranco Aurilio

lasiritide.it