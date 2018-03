986 Camera dei Deputati e 937 Senato della Repubblica. Il MoVimento 5 Stelle a Tursi è il primo partito. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuti. Questo risultato è frutto di un percorso politico iniziato nel 2013 con l’associazione MuoviAmo Tursi , fino ad approdare alla mia candidatura alle Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle che si sono svolte il 16-17/01/2018, conseguendo anche in quel caso un eccellente risultato. Un paese, senza dirselo, si è ritrovato, riconosciuto, rialzato. Dobbiamo riprenderci il futuro ed essere protagonisti di quel riscatto che per anni ci è stato negato. Dobbiamo combattere e partecipare. Cambiare e costruire insieme. Abbiamo avuto prova che nulla è impossibile e che il "non cambierà mai niente" è l'alibi dei vinti. Ed è per questo che vi ringraziamo, ma non basta, facciamo un appello alle forze sane di questo paese affinché non venga disperso questo eccellente risultato, per poter continuare un percorso politico che ci vede sempre più protagonisti in continuità con i principi che ci hanno contraddistinto e che ci contraddistinguono in questo nuovo percorso politico: onestà e coerenza.

Complimenti per il risultato raggiunto a tutti gli eletti del MoVimento 5 Stelle di Basilicata, Salvatore Caiata, Mirella Liuzzi, Gianluca Rospi, Luciano Cillis, Saverio De Bonis, Vito Petrocelli, Agnese Gallicchio e Arnaldo Lomuti. Inoltre mi preme ringraziare tutti gli altri candidati che hanno contribuito, in modo fondamentale al raggiungimento di questo straordinario risultato, Guido Bonvicini, Francesca Rizzo, e Giuseppina Trabacco. Un risultato, se si tiene conto che è avvenuto in Basilicata, lo rende ancora più straordinario. Le cose fatte per bene pagano sempre. Adesso non bisogna abbandonare la strada tracciata e continuare, tenendo la barra dritta, a lavorare per i territori. Un particolare ringraziamento va a Piernicola Pedicini, che nonostante gli attacchi ricevuti, ha dimostrato di saper gestire tutto il gruppo del MoVimento 5 Stelle in Basilicata. Ovviamente su tutti, gli elettori e gli attivisti del MoVimento 5 Stelle di Basilicata. Grazie!

Mario Cuccarese