Dopo più di un giorno di passione, sono arrivati i verdetti definitivi delle urne e anche in Basilicata il centrosinistra è stato pesantemente sconfitto. E questo nonostante la lucania sia sempre stata una Regione “rossa”. I 5 Stelle, al contrario, sono letteralmente esplosi ed è andata forte addirittura anche la Lega. Speranza, Pittella, Margiotta e De Filippo sono stati eletti, mentre Bubbico è rimasto fuori dal Parlamento. Ma quella dell’ex governatore non è stata l’unica bocciatura illustre, insieme a lui gli elettori hanno detto no anche a Latronico, Viceconte, Antezza e Folino. Tutti grandi protagonisti dello scenario politico nostrano degli ultimi vent’anni.



La prima considerazione che impone questo risultato è da ricondurre alla volontà dei cittadini di cambiare i propri interlocutori politici; e la Basilicata, probabilmente, è la Regione nella quale il centrosinistra ha rinnovato meno. Praticamente nulla. Basti pensare all’ennesima ricandidatura di un Pittella, oppure, nonostante LeU sia una formazione nata da poco, alla riproposizione di Filippo Bubbico. Questo aspetto dovrà aprire un vero dibattito all’interno delle sezioni, che deve tradursi in una radicale svolta: in Basilicata la sinistra ha bisogno di facce nuove, di giovani, ma soprattutto di idee nuove. E non di semplici portavoce, giovani solamente anagraficamente.



Ma alla base della debacle del Pd vi è anche un’altra spiegazione. Ovvero l’idea balzana avuta da Renzi di inserire in lista Guido Viceconte. Innanzitutto perché inviso alla base per il suo passato nel centrodestra, ma anche perché la sua presenza ha finito per danneggiare chi magari avrebbe voluto votare per De Filippo ( al plurinominale), ma non lo ha fatto per non dare la propria preferenza anche a Viceconte (in aggiunta, da sempre “nemico” politico dello stesso Vito De Fillippo). E non sono stati pochi coloro che hanno subito questo tipo di condizionamento.



Ma per tutto il centrosinistra anche le elezioni per il rotto della cuffia di candidati come Pittella e Speranza, potrebbero rappresentare un problema. Tanto da essere controproducenti per il futuro. Si rischia, infatti, di creare una ferita che rimarrà aperta per tutti i prossimi cinque anni. Perché un sistema che consente di far sedere in Parlamento anche chi è stato sonoramente bocciato dalle urne, aumenterà la rabbia dei votanti che seguiteranno a dare il proprio consenso agli schieramenti che vanno controcorrente e predicano il cambiamento. Non a caso è stato riservato analogo trattamento anche a Berlusconi, perché rappresenta il vecchio che non vuole farsi da parte. Inoltre, tutti, compresi i muri, avevano capito che Renzi e Berlusconi erano pronti a governare insieme. Della serie il Pd è un partito di sinistra.



Questa ipotesi affatto peregrina, ci permette di introdurre un ultimo spunto di riflessione, probabilmente ancora più importante dei precedenti. Se si vogliono sventolare le bandiere della sinistra, allora è necessario che l’azione politica sia coerente con ciò che si vuole rappresentare. E il Pd continua a non intercettare in alcun modo le istanze del popolo di sinistra, ma seguita a strizzare l’occhio alle lobby dell’energia e alle banche. E si sofferma solo sulla necessità di tranquillizzare i mercati, trascurando le famiglie. Da questo punto di vista LeU forse avrebbe potuto fare meglio, ma candidando chi era da sempre nel Pd non ha fatto altro che buttarsi la zappa sui piedi.



Tuttavia, proseguendo a giustificare la sconfitta con la promessa del Movimento del salario di cittadinanza, o continuando ad assegnare patenti di competenza, di strada la sinistra ne farà poca ovunque anche negli anni a venire. Tra l’altro, tantissimi pensionati hanno votato 5 stelle o per Salvini. Mentre per quanto riguarda la questione “non laureati” nell’esecutivo (da Craxi, a D’Alema fino alla tuttora in carica Lorenzin), il copyright non è certo di Di Maio. Per non parlare poi dei ministri che copiano le tesi, in questo caso ogni commento sarebbe superfluo.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it