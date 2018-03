Saverio De Bonis, presidente dell’associazione “GranoSalus”, è stato eletto nell’uninominale al Senato raggiungendo il 42,90% delle preferenze, chiudendo davanti al candidato del centrodestra e sindaco di Tolve Pasquale Pepe (26,09%) e a Gianni Pittella del Pd, che ha totalizzato il 21,34%. Lo scorso 19 febbraio Alessandro Di Battista, a Lauria, aveva attaccato pesantemente Gianni e Marcello Pittella, riconosciuti dai 5 Stelle come l’emblema di una politica da cancellare. Se la si inquadra da questo punto di vista, l’elezione di De Bonis, avvenuta inoltre in una Regione considerata una roccaforte Dem, è probabilmente tra quelle più significative dell’intera penisola in quanto perfettamente in linea con il pensiero dell’elettorato pentastellato, poiché può essere interpretata proprio come la chiara volontà di dire basta a una classe dirigente individuata come una casta, che occupa le stanze del potere a tutti i livelli ormai da un tempo immemorabile.





Senatore De Bonis, domenica 18 febbraio, nell’incontro organizzato dal Movimento a Rotonda, lei si era presentato affermando di essere felicissimo dell’opportunità che le era stata offerta di potersela vedere proprio con Gianni Pittella. Ma immaginava che avrebbe finito addirittura per doppiarlo?



Avevo detto che lo avrei battuto e ho mantenuto fede all’impegno. Certo, non mi aspettavo un simile divario. Possiamo dire che è un risultato storico.



Il Movimento in Basilicata ha sfondato il tetto del 40%, se fosse dipeso da questa Regione sareste in grado di formare il nuovo Governo in assoluta autonomia. Da un punto di vista della politica lucana, che tipo di riflessioni possiamo trarne?



Un dato del genere è sintomatico di un malessere che serpeggia da tempo in Basilicata e ha trovato il naturale sbocco nell’urna. Il disagio è legato a una serie di fattori: dai problemi connessi alla pubblica amministrazione, alla disoccupazione, alla fuga dei nostri giovani, agli anziani che non arrivano a fine mese, all’inquinamento delle matrici ambientali, fino allo spopolamento della nostra comunità. Parliamo di questioni che ormai si trascinano da tanti anni.



Secondo lei Marcello Pittella dovrebbe trarre le conseguenze da questo voto e dimettersi?



Io non so se Pittella debba dimettersi. Per ora dico solo che gli abbiamo inviato il preavviso di sfratto. E Marcello Pittella, che ha acume politico, si renderà conto che questa debacle del centrosinistra impone una presa d’atto. Se la popolazione ha espresso questo voto chiaro e ci ha incaricati di cambiare il modo di fare politica, vuol dire che il suo modello familiare e familistico non è accettato perché non piace, non crea sviluppo, rovina la salute e inquina.





Lei a Rotonda si era espresso in modo netto contro la Centrale del Mercure. Come darà seguito in Parlamento a questa sua convinzione?



Mi impegnerò affinché venga chiusa perché il modello di sviluppo del Movimento 5 Stelle vuole tutelare il patrimonio boschivo. Siamo contro i combustibili fossili e a favore delle rinnovabili. Ma non si possono abbattere alberi per produrre energia o consentire tutto quanto possa alterare gli equilibri della natura. Dobbiamo anche andare a rivedere la normativa sui boschi approvata dal Governo. Inoltre, nella Valle del Mercure parliamo di qualcosa che non può essere tollerato, perché non può esistere un impianto del genere in un territorio così bello. E, più in generale, dobbiamo difendere l’agricoltura che è stata un po' la cenerentola della Basilicata.



Adesso vi aspettate che il Capo dello Stato affidi l’incarico di formare il Governo a Luigi Di Maio?



Il Movimento 5 Stelle è ormai il baricentro del sistema politico Nazionale, di cui bisogna tenere conto.



È ipotizzabile un’intesa con Salvini, o a suo avviso possono esserci più margini con il centrosinistra?



Di Maio ha chiaramente detto che aprirà a tutti coloro che condivideranno il nostro programma. Abbiamo già una squadra di ministri, per cui vedremo come si evolverà la situazione. È ancora presto per fare previsioni, aspettiamo innanzitutto il passaggio dell’elezione dei presidente dei due rami del Parlamento. Il quadro ancora non è affatto chiaro e ci sono molte nubi. Credo potrà volerci ancora un mese per capire quale possa essere lo scenario.



La squadra dei ministri resta intoccabile?



È stata una promessa fatta agli elettori ed uno dei motivi per cui ci hanno premiato. E il Movimento non tradisce le promesse.



Conferma che Salvatore Caiata non farà parte del vostro gruppo alla Camera oppure, alla luce del suo ricorso ai probiviri, esiste qualche possibilità che venga reintegrato?



Non sono molto informato sulla sua vicenda, né conosco il carteggio. C’è un’indagine in corso e ho profondo rispetto del lavoro che stanno portando avanti i probiviri a Roma. Mi auguro che possa concludersi positivamente in modo da consentire a Caiata di chiedere di essere reintegrato.





Gianfranco Aurilio

lasiritide.it