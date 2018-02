Il Tar di Basilicata, con sentenza n° 85/2018, si è pronunciato sul contenzioso sorto tra Total e Regione Basilicata in merito alle autorizzazioni ambientali relative al permesso di ricerca d’idrocarburi denominato Tempa La Petrosa. Tale permesso ricade in una vasta area che parte dalla costa ionica calabrese e risale attraverso i comuni di Rotondella, Tursi, Valsinni, Colobraro, fino ad arrivare a Senise e Sant’Arcangelo. Come chiaramente espresso nella sentenza, richiamato lo Sblocca Italia ovvero L.164/2014 all’ art.38, siamo nelle mani del Ministero dello Sviluppo Economico e, per il rilascio della V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), a pronunciarsi sarà il Ministero dell’Ambiente. La Total, infatti, in applicazione del sopracitato articolo chiede “espressamente la conversione del procedimento in corso per il rilascio di permesso in quello per rilascio del titolo concessorio unico, con ciò optando inequivocabilmente per il passaggio alla nuova disciplina, ivi inclusa la competenza statale sulla Via.” La Regione Basilicata non ha più nessuna voce in capitolo. L’attività estrattiva prossima al perimetro dell’invaso di Monte Cotugno desta serie preoccupazioni, in quanto potrebbe essere esposto a rischi così com’ è accaduto per il Pertusillo in Val d’Agri. Il Lago artificiale di Senise, le cui acque sono destinate ad uso potabile ed irriguo, soddisfa il fabbisogno non solo della Basilicata, ma anche della Puglia e della Calabria. L’acqua è il bene primario per eccellenza e occorre necessariamente tutelarlo. Altrettanto bisognosa di tutela risulta essere la nostra economia e quella di tutti i comuni interessati dal permesso Tempa La Petrosa, un intero territorio caratterizzato dall’agricoltura di qualità e dal turismo, settori questi che ne potrebbero risentire in maniera determinante. In ultimo, non per importanza, da tale attività altamente impattante potrebbe scaturire un rischio sanitario per le popolazioni. Al fine di salvaguardare quel che resta del territorio lucano già ampiamente devastato e l’acqua in quanto bene per eccellenza, chiediamo a tutti gli amministratori dell’area interessata, al Presidente Pittella, alla Giunta Regionale, ai Senatori e Deputati lucani, di intraprendere azioni tempestive per ostacolare un progetto tanto scellerato quanto inadeguato per lo sviluppo e il futuro dei comuni interessati.



Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle