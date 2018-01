A mente più fredda, con le liste consegnate, confermo l'idea che mi ha accompagnato negli ultimi giorni: portiamo a casa un buon risultato che vede per la prima volta nelle nostre liste solo delle lucane e dei lucani. Abbiamo dato vita ad una adeguata alternanza tra esperienza, amministratori del territorio, dirigenti capaci e rappresentati della società civile. Sono convinto che la nostra sia una squadra che, anche dal punto di vista geografico e di appartenenza, potrà rispondere alle esigenze di tutto il territorio, da Potenza a Matera, dal Metapontino al Vulture e all’area Sud, concretizzando quel patto tra i territori e città necessario e strategico per pensare ad una visione strategica e complessiva della Basilicata.



E' stato profuso tutto l'impegno possibile per comporre delle liste equilibrate che diano giusto valore e merito a nostre personalità nazionali, penso a coloro i quali si sono distinti nel lavoro parlamentare e di governo come Maria Antezza, Vito De Filippo e Salvatore Margiotta, e a chi come Gianni Pittella ha speso anni di impegno prestigioso in Europa. Ritengo altresì che sia stato importante trovare una sintesi tra l'area orlandiana e altre sensibilità di maggioranza congressuale del partito nella persona dell'assessore regionale Roberto Cifarelli. E in questa direzione ritengo fondamentale l'essere riusciti a tenere insieme territori e sensibilità politiche differenti. Mi riferisco alle candidature di Lucia Sileo, frutto anche di un suo lavoro svolto a livello nazionale con il Pd e di Raffaella Piarulli, già vicepresidente della Provincia di Potenza e da anni impegnata nel sociale. Parliamo di personalità riconosciute e radicate nei territori. Abbiamo inoltre, in un patto tra generazioni, messo in campo espressioni di grande qualità della società civile. Luciana De Fino, “start upper” ed imprenditrice potentina. Francesca Barra, policorese e volto noto del giornalismo italiano che si è guadagnata l'eccellenza per le sue battaglie su tematiche ambientali e sociali, ed infine Giovanni Scarola, libero professionista materano. Nell’ottica nazionale di valorizzazione della sincerità di rapporti tra alleati, la segreteria nazionale, memore di un lustro intero a governare insieme il Paese ha individuato in Beatrice Lorenzin una interlocutrice seria che a sua volta ha offerto la candidatura di Guido Viceconte nel collegio uninominale alla Camera dei deputati di Potenza – Lauria. Chiedendo scusa per la mia “assenza” delle ultime settimane ad amici, amministratori e militanti: dal 3 dicembre a oggi sono stati giorni intensi, complessi e necessari per eleggere gran parte degli organismi di partito e decidere la squadra da mettere in campo per le elezioni dei prossimo 4 marzo. Torno tra i cittadini e sui territori con l'entusiasmo di sempre ma con un bagaglio di esperienze in più che metterò completamente a disposizione per questa campagna elettorale che dobbiamo vincere insieme. Avanti!





MARIO POLESE





Segretario regionale Partito Democratico Basilicata