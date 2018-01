Salvatore Caiata è indiscutibilmente il lucano del momento: presidente del Potenza Calcio che sta dominando il Girone H del campionato di Serie D; votato personaggio dell’anno nel sondaggio promosso dal “Quotidiano del Sud”; ed ora candidato alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 Stelle. Ne abbiamo parlato con lo stesso Caiata dopo averlo raggiunto telefonicamente.



Presidente Caiata, lei è il lucano del momento, che sensazioni le suscita essere diventato così famoso?

Non sono famoso. Quanto sta avvenendo intorno a me mi suscita un grande senso di responsabilità. Più aumenta l’impatto sulla vita delle persone, maggiore è il senso di responsabilità che sento.



Ma il personaggio è tanto noto da essere stato scelto come candidato dai 5 Stelle. Cosa l’ha spinta ad abbracciare la causa del Movimento?

La mia candidatura rientra nell’ambito di un’apertura dei 5 Stelle alla società civile, cui il Movimento ha chiesto a una serie di professionalità di mettersi a disposizione della propria terra e di dare un contributo. Ed io ho sentito la responsabilità di dare il mio contributo. Semplicemente questo.



L’ha sorpresa che il Movimento abbia deciso di puntare su di lei?

In realtà non è che abbia puntato su di me solamente il Movimento.



E chi altri?

Adesso è inutile dire chi altri.



Per caso Matteo Renzi?

No, no. Queste sono tutte leggende metropolitane. È evidente che rispetto a un movimento di opinione importante come quello che suscita il Potenza, ci sia l’attenzione di tutte le forze politiche. Questo è normale. Io ho ritenuto che la scelta del Movimento fosse la più neutrale e che mi tutelasse maggiormente.



Che intende per tutelarla?

Semplicemente che parliamo di una candidatura civile e tecnica, cui viene chiesto di mettersi a disposizione. Semplicemente questo, anche perché in realtà tutela zero, in quanto sono candidato all’uninominale, senza listino.



Sotto il profilo programmatico, da un punto di vista ambientale, qual è la sua posizione relativamente alle trivellazioni e al petrolio in Basilicata?

La mia posizione è la stessa di tutti quelli che vivono la nostra terra tutti i giorni. È assolutamente deplorevole essere poveri e malati.





Dopo questa risposta la linea telefonica si è interrotta, quando erano da poco trascorse le 11 di questa mattina. Abbiamo provato a più riprese a rimetterci in contatto con Caiata (ultimo tentativo alle 19:20 di questa sera) ma non ci siamo riusciti. Ci sarebbe piaciuto approfondire con lui proprio questa sua ultima considerazione, e rivolgergli anche altre domande, ma non è stato possibile.





Gianfranco Aurilio

lasiritide.it







foto da lanazione.it