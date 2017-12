Ancora una volta, mio malgrado, e nonostante il clima gioioso delle festività, mi vedo costretto a replicare all’ennesima dichiarazione provocatoria rilasciata dal presidente della Fides Scalera il quale, probabilmente, sentendosi sportivamente relegato ad un ruolo secondario a causa dei modesti risultati conseguiti fin qui dal proprio sodalizio, tenta di riappropriarsi dei riflettori della cronaca, con affermazioni non veritiere che offendono non solo l’ambiente calcistico ma l’intera comunità rotondese che egli stesso ha dichiarato pubblicamente di aver ripudiato.

Innanzitutto vorrei consigliare al Presidente Grande prima di lanciare i propri strali di valutarne l’opportunità. Infatti, appare quantomeno strano, persino agli occhi della storia alla quale egli stesso dichiara di tenere, che un ex adepto del Movimento Sociale Italiano, fondatore della prima ed unica sezione locale rotondese, partito, notoriamente nato dalle ceneri del fascismo, tra i cui leader si annoveravano ex gendarmi e personaggi di dubbia moralità che avevano ricoperto ruoli importanti nel periodo più nero della nostra nazione, accusi il prossimo di voler instaurare un clima di regime.

Tuttavia, ha ragione il presidente Grande quando afferma che la storia si fa con i fatti e non con la propaganda. Allora cercherò di analizzarli.

L’esperienza calcistica rotondese degli anni ‘90 a cui il Presidente della Fides Scalera fa riferimento nella sua dichiarazione, terminata dopo ben cinque stagioni consecutive che hanno visto il Rotonda militare con onore e prestigio nel Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), è giunta sì al termine ma non certamente per le motivazioni dallo stesso addotte (cessione del titolo).

Infatti, come pure egli stesso dovrebbe ricordare per averlo più volte affermato in varie occasioni ed assemblee pubbliche, (ovviamente, circostanze quelle diverse dalle attuali in cui la memoria dei fatti risultava utile alla sua causa) quell’esaltante esperienza ebbe fine a causa dell’impossibilità del sodalizio di disputare le gare di campionato in una struttura, il “Gianni Di Sanzo”, ieri come oggi, inadeguata e non conforme alle norme tecniche previste dalla F.I.G.C.

In quella circostanza, l’Amministrazione comunale dell’epoca, quella sì colpevole di aver osteggiato il sodalizio sportivo per biechi fini di ripicca e vendetta politica nei confronti di chi lo rappresentava, prima, con colpevole “inerzia”, fece in modo che la squadra che portava in giro per l’Italia con onore, lustro e merito il nome della piccola comunità rotondese e non quello dell’imprenditore “odiato” che la sosteneva economicamente, fosse costretta, a causa della scadenza della proroga concessa dagli organismi federali, ad emigrare e, subito dopo, constatato che la società, grazie alle proprie capacità, pur dovendo competere con realtà economicamente altisonanti dai trascorsi sportivi gloriosi, era riuscita comunque ad imporsi, guadagnandosi il titolo di Campione di Inverno, si “attivò” con pressioni lecite ed illecite agli organismi federali non certo per realizzare i lavori prescritti dalla Lega necessari affinché il campo sportivo comunale, adeguato, consentisse il ritorno della squadra tra le mura amiche, bensì per allontanarla dalla comunità che la aveva accolta con entusiasmo e fare in modo che venisse danneggiata disputando l’intero girone di ritorno raminga, sui vari campi dei comuni lucani (Policoro, Lagonegro, Lauria, ecc.).

Questa è la verità sig. presidente Grande. La sua è mera propaganda!

Quanto all’inerzia dei sodalizi calcistici che Lei ha presieduto rispetto alle opportunità messe in campo dal CONI con il primo programma “Sport e Periferie” vorrei solo precisare che le istanze, oggi come ieri, possono e potevano essere avanzate oltre che dai soggetti proprietari, anche dalle Società che, a vario titolo (nel caso specifico, come da Lei stesso ricordato, in virtù di un atto di formale di Concessione gratuita) ne detenevano la disponibilità.

Accusare poi l’Ente di insensibilità verso le tematiche sportive e, in particolare, calcistiche, mi sembra proprio il colmo. Questa Amministrazione, così come quella precedente, ogni qual volta se ne è presentata l’opportunità, ha avanzato istanze ed ottenuto finanziamenti (Piano Regionale) a favore delle infrastrutture sportive comunali. Pur comprendendo il suo desiderio di cancellare dalla memoria alcuni episodi del suo recente passato, con un piccolo sforzo, potrà ricordare che io stesso, insieme a Lei, mi sono più volte recato a Potenza nel tentativo di intercettare risorse e provvidenze, pubbliche e private, e non solo in ossequio agli obblighi che il mandato amministrativo mi imponeva.

Ho sempre collaborato con la sua persona offrendole, sin dal primo momento del suo mandato, la mia modesta collaborazione ogni qual volta lo ha richiesto.

In quanto poi alle motivazioni che avrebbero indotto il Comune di Rotonda ad affidare la struttura sportiva al sodalizio all’epoca da Lei rappresentato, vorrei ricordarle le tante note e le ripetute richieste, formali ed informali, da Lei avanzate affinché l’Ente provvedesse con celerità all’atto di concessione. E non certo, come ancora una volta falsamente ed inopportunamente da Lei affermato, “per non sostenere le spese di gestione”, delle quali, al contrario, l’Ente si è sempre fatto carico anche quando, al termine della sua “esperienza sportiva rotondese” non ha inteso onorare gli impegni economici legati agli obblighi da Lei formalmente sottoscritti (utenze elettriche, gas, ecc.).

Prima di congedarmi, vorrei nuovamente esortarla (lo avevo già fatto in passato con scarsi risultati e, anche questa volta, non prevedo esiti diversi), da tifoso bianco verde e non bensì nelle vesti di modesto Amministratore pro tempore della comunità rotondese (meglio chiarirlo vista la sua propensione a confondere i ruoli a secondo delle circostanze), a dedicare le sue forze e le sue indubbie capacità sportive ed imprenditoriali a favore del suo sodalizio e delle sue attività economiche, lasciando che gli altri facciano altrettanto, liberamente, secondo le rispettive capacità e possibilità.

Sfugga dalle polemiche e si sforzi di evitare, spesso in modo non appropriato, di riferirsi sempre e comunque al sodalizio bianco verde. Pensi innanzitutto a se stesso ed eviti, se può, di fare i conti in tasca al prossimo. Ciò, sono convinto, consentirà a tutti di vivere meglio e più serenamente impedendo che da una sana disputa sportiva possano scaturire conflitti e tensioni dagli esiti imprevedibili.

Confidando di aver contribuito a rendere giustizia a quella verità storica a Lei tanto cara, con l’occasione desidero formulare alla sua persona, al sodalizio che egli attualmente presiede e all’intero comprensorio sportivo del Vulture (non vorrei che il susseguirsi degli eventi mi inducano involontariamente a fare torti a qualcuno), i miei auguri di un felice anno nuovo.





Giuseppe Bonafine

Assessore del Comune di Rotonda