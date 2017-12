L’intervista a noi rilasciata da Franco Bruno, presidente onorario del Rotonda Calcio, continua a fare “rumore” tanto che, dopo l’ex Mario Grande, ha voluto replicare anche Francesco Tarantino, consigliere di minoranza del Comune di Rotonda.

Consigliere Tarantino, come mai ha deciso di replicare alle dichiarazioni del presidente Bruno?

Premetto che, così come ogni iniziativa utile alla crescita della nostra comunità, ben vengano i lavori di adeguamento del campo sportivo “Gianni di Sanzo”, soprattutto se i costi non ricadranno sulla collettività. Bene ha fatto l’Amministrazione ad attivarsi. Il mio appoggio sarà incondizionato. Tuttavia, non vedo perché si debbano utilizzare questi lavori come un pretesto politico per attaccare altri affermando cose non vere.



A cosa si riferisce?

Mi riferisco alle parole pronunciate dal presidente Franco Bruno, e cito testualmente: “Diciamo che rispetto al passato, quando fummo costretti ad andare a giocare altrove, abbiamo trovato un'Amministrazione Comunale interessata alla questione (...)”. Questo non è affatto vero poiché durante l’Amministrazione Tarantino il problema campo sportivo era stato affrontato eccome; e perché fu lui ad andare via senza essere stato indotto da nessuno, ma solo in quanto aveva venduto la società.



Può spiegarci meglio?

Verso la fine degli anni novanta, con sindaco Carlo Tarantino, l’ufficio tecnico comunale aveva preparato un progetto propedeutico alla richiesta di un finanziamento alla “Cassa Depositi e Prestiti” di 500 milioni di vecchie lire proprio per zollare il “Gianni Di Sanzo”, e per altri lavori tra cui anche una traslazione del campo. Non solo. In precedenza, sempre con sindaco Tarantino, erano stati stanziati e spesi 20 milioni di lire per rifare gli spogliatoi, allargare il campo, per realizzare divisori interni e l’allacciamento del gas metano.



Come mai il finanziamento non si è concretizzato?

Perché nel frattempo la squadra era andata a giocare a Sapri prima della conclusione dell’iter, e non sarebbe più tornata a Rotonda. Secondo me il presidente Bruno, per giustificare la cessione del titolo sportivo, aveva utilizzato la scusa della presunta inagibilità del “Di Sanzo”. Altra falsità, perché il sindaco Tarantino, sempre durante il suo primo mandato e insieme all’allora assessore allo Sport Fulvio Di Consoli, si era recato a Roma dal presidente delle Federazione Dilettanti dell’epoca (Elio Giulivi ndr) ed aveva ottenuto una deroga affinché si continuasse a giocare a Rotonda. Si tenga presente che a quei tempi non eravamo certo gli unici nell’Interregionale ad avere un campo senza manto erboso.



Quindi lei sostiene che l’addio a Rotonda della squadra fu strumentale?

Certo. Ma poi, che Bruno avesse agito in modo pretestuoso lo dimostrano i continui cavilli cui si appigliava pur di non giocare a Rotonda. Infatti, al ritorno in Basilicata da Sapri per la questione della territorialità, volle andare a giocare a Lauria, con la scusa appunto dell’inagibilità del campo che invece, come detto, non era stata dichiarata da nessuno e nemmeno dalla Federazione. Aggiungo anche che, in epoca di vacche grasse, ovvero nel periodo dei mondiali del ‘90, i finanziamenti c’erano eppure non furono intercettati con sindaco Giovanni Pandolfi e assessore allo Sport proprio Franco Bruno.



Per cui il sindaco Tarantino stava tentando di rifare il “Di Sanzo”?

Sì e mi dispiace che si critichi un’Amministrazione che si era messa subito a disposizione del Rotonda Calcio affinché non andasse via, ed era disposta a intervenire anche accendendo un mutuo. Poi, se tre anni e mezzo fa c’erano anche altre risorse disponibili, e visto che la proprietà del campo sportivo è del Comune, Bruno, piuttosto che chiamare in causa Angelo Caputo e Mario Grande, avrebbe dovuto prendersela con il sindaco di allora Giovanni Pandolfi, che presiedeva una giunta della quale faceva parte in qualità di vice sindaco il figlio e attuale sindaco Rocco Bruno. Inoltre, a mio avviso i presidenti del Rotonda Calcio successivi alla sua gestione, come Angelo Caputo e lo stesso Mario Grande, sono stati bravissimi a far rinascere il Rotonda proprio dalla “cantera” rotondese. In più, Mario Grande, dopo “esser stato chiamato” a salvare la squadra dal fallimento, ha sfiorato addirittura la vittoria nel campionato regionale Juniores, campionato, aimè, oggi non presente. Per cui, ribadisco che ben vengano le iniziative a vantaggio della comunità, e questa del rifacimento del “Gianni Di Sanzo” lo è di certo. Purché non siano mosse da interessi di parte, in quanto cambiano i sindaci ed i presidenti ma il campo sportivo è della comunità e resta là. E vorrei anche ricordare che un buon amministratore comunale è tale se riesce a tenere basso il livello della tassazione e se è in grado di portare in alto il nome del proprio paese. Cose che attualmente a Rotonda non stanno affatto avvenendo se non per scopi esclusivamente privati.





