Riconferma per Domenico Esposito, amministratore unico dell’ Ater di Potenza, nella giunta esecutiva di Federcasa. La nomina è arrivata mercoledì al termine della riunione, a Roma, del consiglio direttivo della federazione convocata per il rinnovo dei suoi organismi. Federcasa, è la federazione nata nel 1996 come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari (Aniacap) costituita nel 1950. Ad oggi Federcasa associa 114 enti che, in tutta Italia, da quasi un secolo, costruiscono e gestiscono abitazioni sociali realizzate con fondi pubblici, ma anche con fondi propri e con prestiti agevolati. Si tratta di Istituti autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende che gestiscono un patrimonio di oltre 850 mila alloggi destinato ad un’ utenza con reddito basso o medio. Già il 15 dicembre scorso, nel corso dell’ assemblea generale di Aosta, era stato rieletto il presidente Luca Talluri, presidente di Casa Spa Firenze, ed eletto il consiglio direttivo. La rielezione di Domenico Esposito rappresenta un risultato importante per tutta la regione. “ Si è trattato di un risultato storico per la Basilicata- commenta Esposito- già essere stato eletto 3 anni fa fu un traguardo importante per il territorio che rappresento e, in generale, per tutto il sud Italia, essendo io l’unico meridionale in seno a tale organismo”. Per l’amministratore Ater di Potenza, l’ente che realizza e gestisce edilizia residenziale pubblica su tutto il territorio della provincia, una nomina che riconosce la validità del suo operato e di quello dell’ente gestito. “Essere stato rieletto- conferma Esposito- è un soddisfazione ancora più grande perché in tal modo è stato premiato il grande lavoro svolto”.