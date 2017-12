Si è tenuta a Potenza il 22 Dicembre 2017, l’Assemblea Regionale di fine anno “Verso il 2018”, occasione per i ragazzi di GN per fare il punto sulle attività svolte nel 2017 ed illustrare i progetti in cantiere per il nuovo anno.



Come di consueto in questo periodo dell’anno, i buoni propositi non sono mancati; un calendario fitto di appuntamenti quello del 2018, a cominciare già da Gennaio, quando, si terrà a Matera, in presenza dell’On. Bruno Murgia, il primo degli eventi appartenenti al più ampio programma regionale “Ricomponiamo il Puzzle” già illustrato dal Presidente Regionale GN Mario Migliaccio nel contesto dei Congressi Provinciali FDI. Tale programma di eventi, vedrà i ragazzi coinvolti in una serie di appuntamenti volti al recupero delle tradizioni, alla valorizzazione del territorio, alla riflessione sull’importanza della democrazia, della giustizia, della sicurezza, della meritocrazia.



Il 2018 vedrà anche il via del progetto sull’educazione civica nelle scuole, voluta dal Segretario Cittadino GN di Matera Giuseppe Marraudino, che ha già provveduto ad avanzare diverse richieste non solo di approvazione del progetto in diversi istituti materani, ma anche di partecipazione ai movimenti giovanili delle altre forze politiche, che per par condicio potranno volta per volta esprimere equamente il proprio pensiero, non sull’una o sull’altra bandiera ma sull’importanza dell’educazione civica, materia spesso lasciata in secondo piano. "L'Italia oggi vive un momento storico per l'astensionismo al voto. Un fenomeno dettato da diversi fattori. Noi vogliamo ripartire da qui, vogliamo ridare fiducia ai cittadini nelle istituzioni ed è per questo che vorremmo cominciare dai giovani facendo conoscere loro, quanto meglio possibile, qual è la nostra macchina statale e come serve i cittadini. Il tutto attraverso un'impronta decisiva sull'educazione civica, quasi del tutto assente nel mondo scolastico ad oggi!" afferma Marraudino.



Proseguirà inoltre, anche nei primi giorni del 2018, la raccolta firme contro lo IUS SOLI, già perpetuata nei mesi scorsi in diverse piazze lucane da FDI e GN “Continuare la raccolta firme, anche se il provvedimento non verrà approvato a causa della fine della legislatura, è fondamentale per fermare, in futuro, un provvedimento che con la snaturazione del concetto di cittadinanza farebbe venir meno l'idea stessa di identità nazionale" sottolinea Salvatore Salerno, Presidente Provinciale GN di Matera che nel contesto dell’Assemblea ha spiegato perché GN si colloca contro tale provvedimento.



È stato invece presentato per la prima volta ai tesserati e al pubblico in sala, il progetto a lungo termine “ Futuro Consapevole” consistente nell'individuazione di una prospettiva occupazionale al fine di aiutare i ragazzi lucani nella scelta della propria formazione e a non scappare via dalla Lucania, impegnandosi nel conoscere le occasioni qui presenti “Con questo progetto GN Basilicata non solo vuole ricercare le necessità occupazionali dei prossimi 5-10 anni in Basilicata, ma vuole rendere questi dati noti ai ragazzi al termine della scuola dell’obbligo, ai fini di indirizzare la scelta formativa dei nostri coetanei che troppo spesso abbandonano la propria terra in cerca di opportunità, ignorando le possibilità che qui ci sono ma spesso vanno ricercate e richiedono un percorso formativo differente. La Basilicata e i Lucani fanno spessissimo riferimento a professionalità fuori regione, appellandosi al fatto che in Lucania manchino; vogliamo lavorare per colmare queste mancanze. Non ci aspettiamo di riuscire subito ma siamo convinti che l’impegno e la costanza ci premieranno. Vogliamo incrementare la consapevolezza delle possibilità del nostro territorio!” Spiega Fabiola Tortorelli, componente Lucana della Direzione Nazionale di GN e promotore del progetto.



Sempre a proposito di formazione, si è discussi circa la riapertura della scuola politica “Lab” che aveva già visto impegnati i ragazzi di GN Basilicata negli scorsi anni. E in tal senso la vicinanza dei 'più grandi' si riconferma fondamentale. Durante l'assemblea sono intervenuti i padroni di casa, tuttavia ospiti per un giorno, gli esponenti di Fdi: il Consigliere regionale Gianni Rosa, Belmonte, Canterino, Giuzio, Ramunno e Gruosso che hanno dato ai giovani di GN Basilicata preziose direttive per il futuro offrendo loro, fra l'altro, la propria disponibilità.



L’assemblea ha assunto anche carattere solidale, poiché è stata occasione per aderire all’iniziativa di raccolta di doni e dolciumi portata avanti a livello nazionale da GN per queste festività. "Il Periodo Natalizio crea grandi aspettative tra i bambini e purtroppo molti bambini lucani imparano a privarsi anche in questo periodo e a comprendere attraverso la negazione, sin da subito, le difficoltà dei genitori. Il nostro pensiero non può che andare a loro, nel nostro piccolo, con questa raccolta.”



La raccolta andrà avanti per tutte le festività e chiunque voglia può contattare i ragazzi, tramite la pagina Facebook, “GN Basilicata” risponderanno da tutti i comuni della Regione.



“Per fortuna le difficoltà non scoraggiano la grande generosità dei lucani, siamo orgogliosi delle persone che questa sera, anche al termine dei lavori, ci hanno tenuto a passare per dare il proprio contributo”.



Carichi di entusiasmo, i ragazzi sono pronti per le nuove sfide del 2018.



Potenza, 28 Dicembre 2017



Direttivo regionale Gioventù Nazionale Basilicata