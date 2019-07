3/07/2019 - International Summer School on Natural Products a Maratea

Si terrà il 4 e 5 luglio, presso l’Hotel Pianeta Maratea (Pz), la seconda fase della “International Summer School on Natural Products”, giunta alla sua terza edizione. Per la prima volta è la Basilicata, insieme alla Campania, ad ospitare la ISSNP che vedrà la...-->continua