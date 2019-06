Al via della stagione estiva, l’Apt Basilicata incontra operatori e protagonisti del sistema turistico lucano per illustrare le attività realizzate nel 2018 e quelle in corso, oltre ad un primo report sull’andamento turistico 2019 da gennaio a maggio.

L’incontro pubblico è programmato per mercoledì 26 giugno prossimo, alle ore 11 presso la sala convegno del Basilicata Open Space, a Palazzo dell’Annunziata, in piazza Vittorio Veneto a Matera. All’iniziativa parteciperà il presidente della Giunta Regionale Vito Bardi, a cui sono affidate le conclusioni.



“La Basilicata vive un momento di straordinario protagonismo in Europa – anticipa il direttore Schiavone – in virtù della visibilità che Matera sta avendo come Capitale Europea della Cultura, oltre che di crescita in termini di flussi turistici per effetto del lavoro che l’intero comparto lucano, tanto istituzionale quanto privato, sta facendo ormai da anni in tutto il territorio. Davanti abbiamo la sfida di una regione che deve già essere proiettata nella strategia del futuro con la consapevolezza che oltre Matera esiste una potenzialità turistica la cui identità è legata prevalentemente alla natura, all’outdoor, all’ambiente, al food, ai borghi e dunque ad uno slow tourism che rappresenta una delle principali motivazioni del viaggiatore contemporaneo a ricercare proprio destinazioni particolarmente vocate come la Basilicata”