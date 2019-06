Matera 2019:PADIGLIONI INVISIBILI : invisible hyperstructures 23/06/2019 Dal 29 giugno alle ore 19.00, la Fondazione SoutHeritage presenta "PADIGLIONI INVISIBILI: invisible hyperstructures", mostra nell’ambito del progetto PADIGLIONI INVISIBILI, coprodotto con Fondazione Matera-Basilicata 2019 nel quadro del programma ufficiale «Matera 2019 Capitale Europea della Cultura» e dedicato ai temi dell’architettura scavata e ipogea.





L’architettura scavata e ipogea e un sistema di cisterne sotterranee risalenti al XV sono il soggetto visivo, spaziale e strutturale del progetto Padiglioni Invisibili, che indaga la responsabilità dell’estetica, dell'architettura e della ricerca artistica nel processo di creazione e rigenerazione dei luoghi.



Con il progetto Padiglioni Invisibili e la rifunzionalizzazione di questi spazi ipogei nel cuore dei Rioni Sassi, ai visitatori si offre l’opportunità di esperire lo spazio e il tempo di una parte rappresentativa del “patrimonio territoriale” della città di Matera. Un patrimonio che la Fondazione SoutHeritage, nell'ambito del programma Matera 2019, sta attualizzando e valorizzando, sia attraverso il restauro e la rifunzionalizzazione degli spazi, sia attraverso la produzione di opere e progetti in situ.



La mostra offre ai visitatori la possibilità di un’immersione emozionale e sensoriale del “sotterraneo” con la produzione di significazioni immaginarie degli spazi e dei luoghi.

In questo quadro, le opere di Riccardo Arena, John Bock, Andrew Friend e Rob Pruitt, allestite nei suggestivi ambienti ipogei di Palazzo Viceconte, intendono destabilizzare le relazioni tra visibile e invisibile, fisico e trascendentale, naturale e culturale, riflettendo sulla scala della nostra visione, sulla dimensione di limite e di soglia, sull’intangibilità del paesaggio e la tangibilità delle risorse sotterranee.



Il progetto, ideato e coordinato dalla direzione scientifica e artistica di Giusy Checola e Angelo Bianco, con la consulenza di Philippe Nys, filosofo, ricercatore dell’equipe Architecture Milieu Paysage dell’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, invita i visitatori ad abitare temporaneamente alcuni luoghi caratterizzanti le questioni fondanti e infrastrutturali che hanno fatto di Matera una città-laboratorio nei campi dell’architettura, dell’urbanistica, delle scienze sociali e dell’antropologia culturale, e comprendere alcune dinamiche che risiedono a monte della rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi e luoghi.















PADIGLIONI INVISIBILI : invisible hyperstructures



Un progetto

Matera Capitale Europea della Cultura 2019

Co-prodotto da

Fondazione SoutHeritage per l’arte contemporanea e Fondazione Matera-Basilicata 2019

Direzione artistica

Angelo Bianco

Direzione scientifica

Giusy Checola

Coordinamento

Roberto Martino

Con il contributo di

Francesca De Michele

Prodotto in partnership con

ENSA National Art School of Art / Bourges_F

BAICR cultura della relazione / Roma_I,

Global Grand Central / Stockholm_S

Human Ecosystem Relations / Roma_I

Con il sostegno di

Palazzo Viceconte Cultura / Matera_I

Bgreen – agricoltura e partecipazioni / Matera_I

e del fondo etico

BCC – Banca di Credito Cooperativo - Basilicata

Formato

mostra

Allestimenti

L’Île Studio

Sede

Fondazione SoutHeritage – Palazzo Viceconte

Via S. Potito 7, Matera

Inaugurazione

sabato 29 giugno ore 19

Periodo

29 giugno>29 luglio 2019

Orari

giovedì >lunedì – h. 10>13, 17>20

Biglietti

ingresso con “Passaporto Matera2019” acquistabile presso il punto informativo Matera2019 in V. Lucana 125 a Matera oppure online sul sito Ticket One

Come arrivare

Area soggetta a ZTL. Si consiglia di parcheggiare presso parcheggio Via P. Vena e raggiungere P.zza Duomo - V. San Potito a piedi.

Data la natura degli spazi architettonici, il percorso di visita richiede di affrontare alcuni piani di scale.

Info

www.southeritage.it - info@southeritage.it - 0835 240348

TW / southeritage

FB / Fondazione Southeritage

IG / fondazione_southeritage

