Tripudio per la I edizione del film festival "Giovani in corto nella terra di Pitagora" tenutasi nei giorni 22 e 23 maggio presso il castello di Bernalda. Tanti i corti candidati anche internazionali esaminati da una giuria di esperti e presentati al pubblico dal direttore artistico Prof. Gaetano Carriero e dalla Prof.ssa Petrocelli. L'evento è stato organizzato dall'Istituto Comprensivo "Pitagora" di Bernalda della dirigente Grazia Maria Marciuliano, sostenuto dall'amministrazione comunale ed inserito nel progetto Erasmus+ European Student Amateur Film Festival. La referente del progetto, Prof.ssa Patrizia Petrocelli, spiega che ha ideato l'evento in seguito alla necessità di avere, nell'ambito del progetto Erasmus, un proprio film festival e far si che le delegazioni straniere degli Istituti FEDAC Manresa e Pedro Mercedes Cuenca (Spagna) potessero prenderne parte come da progetto. I 17 studenti stranieri ed i 4 docenti accompagnatori sono stati ospiti della nostra cittadina dal 19 al 25 maggio assistendo ai festeggiamenti del Santo Patrono San Bernardino da Siena e visitando i luoghi di maggior interesse della nostra bellissima Basilicata. "La scuola attraverso il Film festival è diventata conduttrice di promozione territoriale e culturale. Obiettivo dunque raggiunto – ha concluso la Petrocelli referente del progetto– e per questo ringrazio tutti coloro che con il loro infaticabile sostegno hanno reso possibile tutto questo. Un ringraziamento speciale va a Federico Lospinoso senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare il tutto. Appuntamento dunque al prossimo anno per la II edizione che porterà bellissime novità e che sarà ancora più ricca e partecipata.“