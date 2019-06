Chiude i battenti la IV edizione del festival canoro Canta Orsoleo. Il Direttore Artistico Salvatore Durante si dice anche soddisfatto della crescita della manifestazione che gli trasmette sempre grandi emozioni. Ventidue i ragazzi impegnati in tre serate rispettivamente 30/31 maggio e 1 giugno giorno della finalissima. Provenienti da diverse località della regione e dalle vicine Puglia, Calabria e Campania gli artisti si sono esibiti in brani editi e inediti. Alcuni di loro hanno partecipato per la prima volta, altri invece li abbiamo visti nell’edizione ragazzi andata in scena lo scorso gennaio. Il ricco programma ha visto la partecipazione di un folto pubblico tipico delle grandi occasioni dell’auditorium polivalente di San Brancato attirato anche, da artisti come Mario Bellitti, Pino Gioia e ospiti del calibro di Davide Cascini, Rocco Merlino Show con il bel suo gruppo Le Ugole d’oro e la prestigiosa scuola di danza Lady Debora. Il livello dei partecipanti in gara è stato molto alto la giuria ha avuto una certa difficoltà nel stilare la classifica finale che vede vincitore un giovane originario di Castelsaraceno Gabriele Cirigliano, seconda arrivata Gaia Di Genio (Sant’Arcangelo), terzo nome classificato Turix da Lauria. Gabriele sarà da subito impegnato nei giorni 14 e 15 luglio a Sasso di Castalda nella manifestazione Melodie alla Luna che vedrà la cittadina Capitale Europea per un giorno e a Potenza poi alla Rassegna nazionale della musica e dello spettacolo. Il tutto nato quattro anni fa con il supporto dello storico Circolo Culturale Lucio Lombardo Radice e il suo presidente Ersilio Gotti che si pose quindi, proprio l’obbiettivo di creare una rete di eventi canori per formare occasioni ai ragazzi, dialogo e amicizia. Con la finale si è visto assegnare il premio Critica a Salvatore Mario Graziano con un brano inedito e il premio Cantaorsoleo alla senisese Erika Marcelli con un brano edito. Gli organizzatori ringraziano il pubblico, gli sponsor, i presentatori Emanuele e Marco, l’amministrazione comunale di Sant’Arcangelo e la Protezione Civile Gruppo Lucano di Roccanova e tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita del festival.



Raffaele Fanelli