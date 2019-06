In occasione della Cerimonia del 205° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, è stato attribuito un encomio alla Stazione di Montescaglioso, guidata dal Maresciallo Maggiore Pasquale Anselmi, per l’eccellente conduzione delle indagini svolte lo scorso anno in occasione dell’omicidio del nostro concittadino Luigi D’Aria.

In particolare è stato conferito l’encomio semplice collettivo del Comandante della Legione Carabinieri Basilicata con la seguente motivazione: “Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, Nucleo Operativo Radiomobile di Comando Compagnia e Stazione di Montescaglioso evidenziando altissimo senso del dovere e spiccata professionalità di tutti i suoi componenti sviluppava articolate e complesse attività investigative conseguenti ad un omicidio di un giovane commesso con modalità particolarmente cruenta. L’operazione si concludeva con l’arresto di due persone suscitando unanime plauso della scala gerarchica, dell’autorità giudiziaria e della locale popolazione. Montescaglioso, 17 giugno 2018”.

Un importante riconoscimento dunque per la nostra Stazione che evidenzia, oltre alle spiccate doti di contrasto ai fenomeni criminosi, un particolare senso di Comunità che si è creata tra loro, le Istituzioni ed i cittadini di Montescaglioso. In particolare, come sempre auspicato dal Generale di Brigata Rosario Castello, molto sviluppata è la sinergia e la stretta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Arma dei Carabinieri.

Ora, ripartendo da questo riconoscimento, non resta che continuare a presidiare il territorio e collaborare tutti assieme affinché scompaia definitivamente qualsiasi azione illegale.



IL SINDACO

Vincenzo ZITO