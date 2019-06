E' stato celebrato a Potenza, il 73° anniversario della fondazione della Repubblica.

Presso il Parco Montereale, il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè assieme al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, accompagnati da altre autorità civili e militari, hanno deposto una corona al monumento ai Caduti.

In Piazza Mario Pagano, dopo la cerimonia dell'alzabandiera, è stata data lettura dal Prefetto di Potenza del Messaggio del Presidente della Repubblica.



Sono intervenuti, altresì, rappresentanti della Consulta provinciale studentesca che hanno letto brani di Piero Calamandrei.



Ci sono stati poi gli interventi del Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, del Sindaco di Potenza Dario De Luca, del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e del Prefetto di Potenza Annunziato Vardè il quale dopo aver ricordato i valori che sottendono alla Festa della Repubblica, ha evidenziato che l'odierna celebrazione deve costituire anche l'occasione per riflettere sui problemi attuali della comunità al fine di rilanciare l'impegno di tutti per la loro risoluzione..



A seguire sono state consegnate le seguenti Onorificenze O.M.R.I. di Cavaliere della Repubblica:



Cav. Vito Maria Rosario D'Adamo, Funzionario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Cav. Leonardo Gorgoglione ex Direttore regionale del Patronato Epaca di Potenza;

Cav. Nicola Latronico Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri in congedo;;

Cav. Nicola Marcantonio, in servizio presso la Direzione Regionale I.N.A.I.L. Basilicata;

Cav. Donato Narciso, Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco a riposo;

Cav. Giuseppe Rago, dipendente dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" a riposo;

Cav. Alessandra Ramunno, dipendente civile in servizio presso il Comando Militare Esercito Basilicata;

Sono state consegnate le Medaglie d'Onore alla memoria dei seguenti militari deportati nei lager nazisti:

Giuseppe Cianciarulo nato a Marsicovetere il 2 settembre 1924;

Gaetano Crapolicchio nato a Barile il 28 maggio 1914;

Giovanni Marchitelli nato a Pisticci il 13 dicembre 1923;

Antonio Morano nato Melfi il 25 luglio 1922;E' stata consegnata l'onorificenza di "vittima del terrorismo" al Sig. Antonio Pagnozzi, Sovrintendente Capo della Polizia Penitenziaria in quiescenza.

E' stata consegnata una medaglia d'onore personalmente al Sig. Vincenzo Saponara nato a Tolve il 5 marzo 1922, militare italiano deportato ed internato in un lager nazista.