L’Associazione Sportiva Dilettantistica PowerSport Basilicata avvia le proprie attività di promozione di avviamento alla pratica di discipline sportive per persone diversamente abili. Lo farà nella giornata del 25 Maggio a Senise (PZ) attraverso due distinte iniziative, protese ad esaltare il valore dello sport come strumento di inclusione e aggregazione solidale. Alle ore 10, presso l’aula magna dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli”, è previsto il progetto “INCLUSIONE IN CLASSE”, sviluppato in collaborazione con lo stesso Istituto Scolastico, che aderisce al progetto F.I.S.CH.I.O. (Federazione Istituti per lo Sport che include e orienta), finanziato dal MIUR. Il programma prevede un incontro tra gli studenti e quattro giovani atleti paralimpici lucani, che porteranno la loro testimonianza di reazione e ripartenza attraverso lo sport alle difficoltà generate dalla condizione di disabilità. Parteciperanno: Giuseppe di Mare, giocatore della Nazionale Italiana di Sitting Volley; Samuele Marcantonio, atleta di handbike, che ha partecipato all’ultima edizione del Giro d’Italia di disciplina e si sta preparando ad affrontare nuovamente la competizione; Emilio Frisenda, campione di nuoto paralimpico plurimedagliato, che ha ottenuto due titoli italiani nel 2012 e si è recentemente ripetuto al Campionato Italiano Master FINP; Donato Telesca, campione del mondo juniores in carica di pesistica paralimpica, già proiettato verso le paralimpiadi di Tokyo 2020. L’incontro è stato fortemente voluto da A.S.D. PowerSport Basilicata, che ha ritenuto di voler iniziare il suo percorso davanti a giovani studenti, per stimolare la riflessione civica attraverso l’esperienza di atleti della nostra terra, con un percorso tanto esaltante quanto difficile da avviare. Seguirà nel pomeriggio alle ore 18, presso la sala consiliare del Complesso Monumentale San Francesco, il convegno “Power Sport: il potere riabilitativo dello Sport”, organizzato in collaborazione con UNITALSI, World of Colors e Lucanicom, con il patrocinio di CONI Basilicata, Comitato Italiano Paralimpico Basilicata, FISPES Basilicata, FIMS-AMSD Matera, AIFI Basilicata, Comune di Senise. Sarà proposto un interessante tavolo di confronto tra varie personalità del mondo dello sport e della riabilitazione, che affronteranno il tema dello sport come risorsa terapeutica. Interverranno: il Dr. Rocco Luigi Leone, neo-assessore regionale alla Salute e alle Politiche Sociali; il Dr. Carmine Sinno, Presidente FIMS- AMSD Matera; il Dr. Eustachio Pisciotta, medico fisiatra, Direttore U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione ASM Matera; il Dr. Giuseppe Franchino, neurologo e fisiatra, già Direttore Sanitario A.I.A.S. di Melfi; la Dr.ssa Annamaria Corrado, psicologa psicoterapeuta, Responsabile della Struttura Residenziale Psichiatrica di Colobraro; Angelo Rosella, Amministratore C.T.R. – Centro Terapeutico Riabilitativo; Michele Saracino, Presidente Comitato Italiano Paralimpico Basilicata; Gerardo Zandolino, delegato regionale FISPES Basilicata; gli atleti Emilio Frisenda e Samuele Marcantonio. A seguire lo show coking curato dal Laboratorio PeperonAut: i ragazzi autistici preparano una ricetta con il Peperone di Senise I.G.P.