Compie dieci anni dalla nascita l'Associazione Volontari Protezione Civile Vietri di Potenza. Il gruppo vietrese, che è autonomo e non è legato ad alcuna organizzazione, se non al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha organizzato una iniziativa, in programma sabato 25 maggio, a partire dalle ore 19:15, presso la "Sala Convegni" situata in viale Tracciolino. I volontari hanno inteso organizzare questa iniziativa per raccontare di quanto fatto in questo decennio. L'associazione è nata nel mese di maggio del 2009. La prima uscita, quando ancora non era costituita, è datata 3 maggio 2009, in occasione dei festeggiamenti del Patrono, Sant'Anselmo Martire. Poi le pratiche da portare avanti e l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e a fine 2009 l'iscrizione alle Organizzazioni di Protezione Civile del Dipartimento Nazionale. Man mano, l'associazione è diventata sempre più punto di riferimento per la comunità, intervenendo, h24, in qualsiasi calamità, anche in altre regioni (come a Carpi nel post sisma) e in altri comuni lucano. Importante è l'apporto che i volontari offrono al sistema di Antincendio Boschivo della Regione Basilicata, ma anche in materia di collaborazione con il mondo scolastico, con gli Enti, le istituzioni militari e civili e con i bambini. L'associazione in dieci anni, partita da zero, si è dotata di un buon parco mezzi e lavora costantemente anche nel campo della formazione. Sabato, insieme al presidente Claudio Buono e al sindaco Christian Giordano, al tavolo dei relatori ci sarà anche il Tenente Lorenzo Renna, pugliese e attuale comandante della Polizia Locale di Torchiarolo (Comune del brindisino), che dieci anni fa diede un importante supporto alla nascita del gruppo. Saranno presenti i volontari, rappresentanti delle istituzioni e tutti coloro che hanno fattoparte dell'Associazione e hanno dato e continuano a dare un supporto al gruppo di volontari