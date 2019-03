Si tiene domani 16 marzo 2019, a Potenza, con inizio alle ore 9.00, il primo Tour del LAP Laboratorio permanente di Arte Pubblica, nelle postazioni urbane dell’opera “Identità Contemporanea | Contemporary Identity” di Elisa Laraia, a cura di Eleonora Frattarolo, opera pensata per l’Anno Gerardiano. Verranno effettuati 3 tour, i primi due, alle ore 9:00 e alle 10:30, sono dedicati agli studenti del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Gropius” e dell’I.C. Torraca - Bonaventura. Il Terzo tour sarà dedicato a tutte le persone della città che si sono prenotate grazie alla campagna social attivata dal LAP. Il Tour farà tappa nei luoghi interessati dalla piattaforma espositiva del progetto LAP, precisamente in Via Tirreno (muro Nave), San Rocco (ex palazzo dei vigili del fuoco), Viale Dante (nei pressi ingresso scala mobile), Via Manes (edificio scuola “Giacomo Leopardi, già Scuola Torraca”), Piazzetta XX Settembre (facciata laterale palazzo di Città), Scale mobili di Via Armellini. Le opere sono dotate di un contenuto in Realtà Aumentata, tutti i partecipanti saranno dotati dei loro dispositivi Smartphone, ognuno potrà scaricare la App “LAP Laboratorio Arte Pubblica” che consente l’accesso in modo semplice alla realtà aumentata; puntando il proprio dispositivo sulle opere, le fotografie installate nella città si animano, trasformandosi in videoracconti. I 6 volti che occupano le 6 postazioni raccontano le loro storie, come cittadini-fruitori-attori, basate sul “fare del bene” come risorsa essenziale della vita di ognuno. Il LAP coinvolge i fruitori con il suo forte impatto psicologico, invitandoli ad aprirsi al dialogo con il racconto della propria identità personale; esso, pertanto, vuol mettere in moto nei cittadini una nuova apertura mentale, un nuovo atteggiamento di comunicazione in primis con l’opera d’arte, ma sostanzialmente con se stessi e con la comunità tutta. Durante il 2019, anno nel quale le opere rimangono installate nella città, il LAP continuerà a intervistare i giovani sul concetto del “fare del bene”, così da implementare continuamente la realtà aumentata.”. Ad oggi il progetto è patrocinato dal Comune di Potenza, dalla Regione Basilicata, dall’Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsiconuovo - San Gerardo 1119-2019 - Nono Centenario, ed è sostenuto, relativamente a 3 dei 6 pannelli espositivi, dalle partnership con Vetrotecnica in Arte, FL Reatail i supermercati, Falcar S.p.A. Tutti i cittadini di Potenza potranno scaricare gratuitamente l’App “LAP Laboratorio Arte Pubblica” su App store e Play Store e fruire della Realtà aumentata in Città.