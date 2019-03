Coop Alleanza 3.0 sostiene la Giornata internazionale del Rene (14 marzo) e sposa in 32 punti vendita in tutto lo Stivale, di cui ben 8 tra Puglia e Basilicata, il fitto calendario di iniziative di informazione per la cura e la prevenzione delle malattie renali organizzate dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla Fondazione del Rene Onlus (FIR).



“La salute dei reni per tutti e ovunque” è il motto che accompagna quest’anno la campagna di sensibilizzazione che vede impegnati gli Ipercoop Mongolfiera di Foggia, Andria, Barletta, Bari “Santa Caterina”, Bari Japigia, Lecce, Taranto e Matera nella settimana in corso, offrendo a soci e clienti la possibilità di registrarsi per prenotare gratuitamente una visita nefrologica nelle strutture convenzionate della propria città.

Si stima che 850 milioni di persone in tutto il mondo siano affette da patologie legate ai reni. La malattia renale cronica (MRC) provoca almeno 2,4 milioni di decessi all'anno ed è la sesta causa di morte in progressivo e costante aumento, pur essendo una patologia semplice da prevenire e facile da diagnosticare. Stando agli ultimi dati, sta diventando un problema di salute pubblica di dimensioni preoccupanti e secondo uno studio recente della Società Italiana di Nefrologia (SIN), infatti, la prevalenza di MRC è pari al 7% nella popolazione italiana e può raggiungere valori ancora più elevati, fino al 50%, in presenza di diabete, ipertensione arteriosa, obesità e dislipidemia.

Lo scorso giovedì 7 marzo, l’Ipercoop di Foggia “Aviatori” ha ospitato un incontro pubblico animato dal Professore Loreto Gesualdo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Presidente della Fondazione Italiana del Rene, che ha illustrato a clienti e soci della Cooperativa l’importanza della prevenzione che passa anche attraverso la corretta alimentazione.

Un sodalizio avvalorato proprio dalla scelta della location e dall’impegno di Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Legacoop Puglia, a ospitare le iniziative italiane del World Kidney Day 2019.