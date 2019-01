Il Sindaco Vincenzo Zito insieme alla Banda “Rocco D’Ambrosio” ed alcuni rappresentanti della Fondazione Basilicata – Matera 2019, il 12 gennaio sarà a Plovdiv (Bulgaria) per la Cerimonia Inaugurale della Capitale Europea della Cultura, designazione condivisa con la Città dei Sassi. Plovdiv, 340.000 abitanti, vanta un patrimonio culturale particolarmente importante: il Monastero di Backovo risalente all’anno 1000, il foro ed il teatro romano del II secolo, l’antico stadio del III secolo, il Trakart con mosaici del III secolo, solo per fare alcuni esempi.

L’evento farà da apripista alla successiva Cerimonia prevista a Matera il 19 gennaio e che vedrà Montescaglioso protagonista di molte manifestazioni previste.

Già per quella data, infatti, la nostra Città ospiterà la Banda de La Valletta, Città Capitale Europea della Cultura 2018, che nella serata di venerdì 18 gennaio terrà nel PalaWojtyla il XX Concerto della Speranza.

Segnaliamo inoltre il laboratorio Lumen Socialight promosso dalla Fondazione Basilicata – Matera 2019 e che si terrà mercoledì 9 gennaio alle ore 18.30 presso l’Abbazia di San Michele Arcangelo.



